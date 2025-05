Responsabilidades no asumidas

Termina la semana del apagón y todavía las instancias responsables no han sido capaces de dar a la ciudadanía una explicación coherente de cómo se produjo un hecho de tanta gravedad. Los muchos expertos a los que han recurrido los medios de comunicación para responder a la lógica preocupación de la población coinciden en apuntar a un error de planificación del administrador del sistema eléctrico, la empresa Red Eléctrica Española cuyo mayor accionista, con un 20% del capital, es el Estado y que tiene una presidenta, Beatriz Corredor, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez. De todas las reacciones elusivas y faltas de rigor que se han producido en torno a estos hechos, quizás la más sorprendente y disparatada haya sido la de Corredor. Primero porque estuvo oculta a la opinión pública durante más de 48 horas en una situación que no tenía precedentes en España y que afectaba de forma muy directa a la sociedad que ella preside. En segundo lugar, porque cuando por fin habló, en entrevistas a medios seleccionados y no en una comparecencia pública, lo hizo para eludir cualquier tipo de responsabilidad y, proclamar, en una afirmación que rozaba lo ridículo, que el sistema eléctrico español es el mejor del mundo. No cabe duda de que la presidenta de Red Eléctrica no debería de permanecer ni un día más en un puesto para el que ha demostrado falta de nivel. Pero, lamentablemente, las causas, gestión y consecuencias de la interrupción del suministro eléctrico durante horas en todo el país han entrado en el terreno de la controversia partidista y los partidos han convertido estos hechos en materia de enfrentamiento político. Ello significa que Beatriz Corredor seguirá en su puesto mientras Pedro Sánchez entienda que le es útil como cortafuegos del propio Gobierno y que prescindirá de ella si le conviene soltar lastre. Pero la depuración de responsabilidades por los sucesos del lunes no es algo que esté en la agenda ni que parece que nadie busque.