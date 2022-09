Cuidar el medio ambiente

Esa es la consigna. No hay conversación que se precie, en la que no salga las palabras "medio ambiente" relacionadas con el cuidado y conservación de la naturaleza. Todos, o la mayoría, entiendo, procuramos reciclar. Utilizamos bolsas para dividir los residuos y colocarlos en recipientes destinados a orgánicos, plásticos, cristal y papel. Y aunque en la mayoría de las ocasiones, nos encontramos los contenedores de las empresas de limpiezas llenos, seguimos las indicaciones para no destruir el lugar en el que actualmente residimos: la Tierra.

Actuamos como individuos porque se nos dice de manera insistente que la suma de muchos dará como resultado el bien para todos. También, que debemos ser cautelosos con la huella de carbono de cada uno de nosotros porque eso también incide, de manera negativa, ya que resulta que emitimos gases de efecto invernadero.

Todo el mundo habla de los ODS. "¿Los qué?". Me preguntaba el otro día un señor mientras escuchaba una noticia, relativa al tema que nos ocupa, en la televisión de turno. "Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, caballero. Que uno más uno, da igual a diecisiete, y que son fundamentales para cumplir con la Agenda 2030", le respondí yo.

Los bares dan para mucho porque son lugares, como diría la canción, "tan gratos para conversar", que además te brindan la ocasión para escuchar la verdad de lo que ocurre en la calle. Y la calle es sabia porque dice certezas como puño. Y en esas certezas es donde encontramos el verdadero significado que encierra eso que se vende tan caro en esto momentos: Sentido común.

Así que seguí la conversación con este hombre anónimo. "Pues le voy a decir una cosa. Cuidar del medio ambiente, está muy bien, como dicen las noticias. Y también está muy bien eso de que hay que atender a la naturaleza. Pero, ¿no le parece que tenemos que empezar por lo que tenemos más cerca?".

Dio en el clavo. Tenemos que comenzar por nuestros barrios. Por nuestros mercados. Por las pequeñas tiendas que subsisten a base de mucho trabajo, esfuerzo y horas haciendo cuentas que no cuadran. Tenemos que volver a nuestras calles. A las librerías en las que, además de libros, conoces' a personas increíbles. Leer frases que se quedarán para siempre en tu corazón, como la que está en el escaparate de La Fuga del poeta sevillano, Antonio Machado. Entrar en la mercería y ver cómo bordan escudos para la Semana Santa. Comprar en la tienda vintage, ropa vintage traída desde Londres o ir a por el pan y tener la tranquilidad de pagarlo mañana porque ya te conocen.

Esto, y no otra cosa, es cuidar del medioambiente, o como se quiera escribir. Esto es mantener, no ya la tradición, sino al entorno que nos atiende a nosotros para que todo siga siendo auténtico, verdadero y lo que nos ayudará a no apartarnos del origen, de lo 'que sentimos, de lo que somos y de lo que debemos y tenemos que ser.