Alfredo, el alcalde

Amigo Alfredo, he leído estos días que hace 25 años que accediste a la Alcaldía de Sevilla, por un escrito de amigos tuyos y también he visto en fotografías las visitas que te hacían en tu casa tres políticos conocidos y un grupo de los colaboradores que estuvieron contigo.

Pues bien, yo ni soy político ni soy amigo tuyo en el sentido más estricto de la palabra. Soy un funcionario, ya jubilado, y por lo tanto, libre de cualquier atadura. Simplemente me quiero sumar a tus homenajes, porque creo que es de justicia el reconocimiento de tu persona como el alcalde más importante de la ciudad en estos últimos 20 años.

Te conocí en noviembre del año 2004, cuando me llamaste a través de nuestra querida y desaparecida María de la O, para que me ocupara de la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla. No me conocías de nada porque yo estaba en el Ayuntamiento de Cádiz, era de un pueblo de Toledo (Gálvez) y no había coincidido nunca contigo, pero confiaste ciegamente en mí dándome la oportunidad de solicitar, por los procedimientos legales, la ocupación de ese puesto de especial responsabilidad, algo por lo que te estaré eternamente agradecido. Estuve 18 años en el mismo cargo hasta mi jubilación. Me hiciste profesionalmente ser el hombre más feliz de este mundo al llegar al escalafón más alto de mi profesión en una ciudad tan emblemática como Sevilla y con unos compañeros de trabajo excepcionales e irrepetibles.

Se demuestra con esta anécdota cómo eres: una persona lanzada, idealista y con ganas de modificar las cosas; no lo digo yo, lo dice la realidad y los múltiples avances que experimentó la ciudad bajo tu mandato. Nunca Sevilla, excepción hecha de la Expo, había cambiado tanto en tan poco tiempo. Coincidí contigo seis años, los últimos tuyos, muy duros y también los sufrí contigo y que están por mí olvidados; en mi ámbito de actuación, recuerdo como grandes obras el Metrocentro, el Palacio de Congresos, las Setas, la peatonalización del centro y un listado de obras de infraestructura que sería muy larga de detallar. No me olvido de la creación de la Agencia Tributaria de Sevilla y tantas otras actuaciones de menor calado, todo ello acompañado de una crítica constante de una parte de la prensa de la ciudad contra ti y contra tu equipo de gobierno, en especial contra Antonio Rodrigo Torrijos, tu socio de coalición, otra persona excepcional que anteponía la solidaridad al interés particular o de partido y así lo pagó.

Con honradez y honestidad

Lo cierto es que las cosas fueron saliendo y se hicieron muchas actuaciones, unas buenas y otras no tanto. Pero se debe decir aquí, que siempre se hicieron con un gran sentido de la honradez y la honestidad, de lo cual soy testigo porque participé técnicamente en casi todas ellas y nunca vi, ni se me insinuó interés partidista en ninguna actuación de las tantas que se llevaron a cabo. Debo reconocer que siempre se me respetó mi función y la del equipo de la Intervención, independientemente de que se actuara con un sentido político de las cosas. Nunca se me puso mala cara y nunca se obstruyó mi actividad a pesar de que en ocasiones fuera en contra, desde el punto de vista técnico, de actuaciones del gobierno.

En esta vida todo es cuestionable y discutible porque somos humanos, no máquinas. Podrá gustar más o menos, pero si se hace con vistas al interés general, debe asumirse como algo bueno.

En fin, me enorgullezco de haberte tratado durante seis años y haber colaborado contigo y con el equipo que te acompañó durante ese tiempo (Fran Fernández, Alfonso Rodríguez, Emilio Carrillo, Inmaculada Muñoz, Nieves Hernández y tantos otros concejales). Me alegro que ahora empiecen a acordarse de ti y de todas tus buenas obras y espero, por último, que salgas adelante con tus problemas de salud.