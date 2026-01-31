La ruta jacobea propuesta entre Sevilla y Santiago de Compostela engloba parte del trazado de la antigua calzada romana entre Emerita Augusta (Mérida) y Asturica Augusta (Astorga), construida en tiempos del emperador Augusto (finales del siglo I a. C.-principios del I d. C.) dentro de una primitiva vía Sur-Norte. La calzada sería conocida desde la Edad Media como Vía de la Plata, no guardando relación con el brillante metal argénteo y derivando del término árabe balata: camino enlosado. Por esta arteria hispana circularon todo tipo de mercancías, comerciantes, milicias, viajeros y peregrinos. Iniciamos el Camino de Santiago en Sevilla delante de la puerta catedralicia de la Natividad o de San Miguel, rozando nuestros pies una señalización del itinerario con el grabado de una concha de vieria o venera; continuamos por la antigua calle de la Mar (García de Vinuesa), Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos y atravesamos el Puente de Triana; seguimos por San Jorge y Castilla hasta la Iglesia del Patrocinio, donde se halla el Cristo del Camino; avanzamos hasta un moderno “miliario” en la Avenida del Cristo de la Expiración que indicaría la distancia que resta hasta Santiago de Compostela, concluyendo así el tramo jacobeo en la capital andaluza. En una fachada de la calle de la Venera (dedicada en 1918 al erudito José Gestoso) existe desde el siglo XIV una gran concha pétrea de vieria de incierto significado que pudiera indicar un primitivo camino medieval dentro de la urbe, aunque no existe documentación alguna que avale esta hipótesis. Gestoso situó el Centro Geográfico o Kilómetro Cero de Sevilla junto a la concha de vieria en la vía de la Venera: lugar de referencia para la numeración de las calles, comenzando en cada una por el extremo más cercano a este punto.

Hemos de salvar de nuevo el río para recorrer una ruta en la provincia sevillana que nos lleva por senderos de Camas, Santiponce, Guillena, Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la Plata y El Real de la Jara hasta el límite provincial de Badajoz. Desde la Puerta de San Miguel hasta esta línea pacense habremos transitado unos noventa kilómetros, prosiguiendo por tierras extremeñas y castellanas hasta Granja de Moreruela (Zamora) y enlazando con el Camino Sanabrés-Mozárabe que nos guiará hasta la Plaza del Obradoiro de la capital gallega. En este viaje iniciático de un millar de kilómetros cruzaremos puentes sobre grandes ríos como el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo, el Duero y el Miño; sortearemos montes de Sierra Morena, del Sistema Central, de la Sierra de la Culebra y del Macizo Galaico. Una extensa andadura que une la soberbia Catedral de Sevilla con la no menos espléndida de Santiago de Compostela, en la cual recogía el peregrino tiempo atrás la simbólica venera que le acreditaba haber completado el camino de ida y regresar orgulloso con ella a su lugar de origen en la travesía de vuelta, trayecto que hoy en día no suele realizarse a pie como antaño fue.