Disertación de Cevallos

Hace algunas semanas, con justificada oportunidad, el historiador Guillermo Valencia Solano reclamaba, en esta misma página, un ejercicio de memoria para rescatar del olvido o, todavía peor, de la ignorancia, al destacado y activo intelectual sevillano, natural de Cantillana y nacido en 1724, José Cevallos Ruiz de Vargas. Notable erudito este, que fue canónigo de la Catedral, rector de la Universidad de Sevilla y miembro fundador de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Como recordaba Guillermo Valencia, en mayo de este año se cumplirán 250 años de la muerte de José Cevallos y la ocasión justifica la conveniencia de alguna conmemoración u homenaje a tan ilustre sevillano. Mantuvo colaboración Cevallos con otro importante personaje del siglo XVII, en este caso de la ciudad de Huelva, nacido en 1715, el historiador Juan Agustín de Mora, autor de Huelva Ilustrada. Breve Historia de la Antigua, y Noble Villa de Huelva, obra impresa en Sevilla, en 1756, y cuyo prólogo, a modo de dictamen, fue escrito por Cevallos. Mas no como un introito al uso, sino como un documentado, extenso y relevante estudio histórico. Es manifiesta la posición de Cevallos a favor de la existencia del matrimonio de Pedro I con María de Padilla, y su acerada discrepancia con Pedro López de Ayala (1332-1407), autor de la Crónica del rey don Pedro, y el agustino Enrique Flores (1702-1773), que escribió las Memorias de las reina católicas. Sostiene, entonces, Cevallos, sin vacilación, que “Estando, pues, el Rey en Sevilla, luego que murió su padre el Rey D. Alfonso, que fue en 1350, y prosiguiendo viviendo en ella, y habitando también aquí la Señora Doña María tan hermosa, y discreta, con unas gracias, y atractivos tan sobresalientes, y con una honestidad, y firmeza tan brillante, que no se dejó poseer sino legítimamente, era preciso, que todo esto excitase al Rey, como tan inclinado; y que no pudiendo conseguir a una mujer tan amable, e incomparable, se rindiese, bajo la condición de legítimo Esposo”. Esta boda no parece real, en ninguno de los dos sentidos que vienen al caso, aunque fuera revelada por Pedro I poco después de la muerte de María de Padilla, en 1361. Sin embargo, Cevallos la defiende en un interesante manuscrito: “Disertación que el doctor José Cevallos leyó a su Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, el viernes por la tarde 22 de febrero de 1754, acerca del legítimo matrimonio que el rey don Pedro el Justiciero contrajo con la reina doña María de Padilla”, que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina. Buena cosa sería, por tanto, la confluencia de la Institución Colombina, la Universidad de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, cuyo director, Pablo Gutiérrez-Alviz, también frecuenta estas páginas, a fin de editar tan atractivo e histórico manuscrito en conmemoración del insigne sevillano José Cevallos.