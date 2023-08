No parece haber encontrado eco en la prensa local la última novedad de la, al parecer, interminable historia de la recuperación del entorno de la Torre de la Plata. La noticia es que se ha declarado desierta una licitación para contratar algunos estudios sobre los lienzos de muralla allí existentes. ¿Y qué estudios son esos y por qué se habían propuesto?

Estos estudios suponían la segunda fase del, innecesariamente, lento y prolijo, proceso de ordenación de este espacio que publicitó, en julio de 2022, la corporación municipal anterior. En él se proponían una serie de fases sucesivas, que se alargaban excesivamente en el tiempo y que, como señalé en artículos anteriores, se podía estimar con una duración total mínima, si no surgían contratiempos, de al menos cinco años, lo que supondría que las obras de urbanización de este espacio libre no finalizarían antes de octubre de 2027. O sea, para inaugurarse por la próxima, y aún lejana, corporación municipal. Pues bien, ya ha surgido, con esta incidencia que comento, el primer contratiempo, que ha de suponer, si continuáramos con este proceso, un retraso de, al menos un año más sobre aquella fecha.

Personalmente considero desproporcionado dedicar un lapso de tiempo tan prolongado, seis años desde su formulación, para resolver el tratamiento de un espacio libre de poco más de dos mil metros cuadrados de superficie. Y es que el proceso planteado presenta, junto a fases innecesarias o reiterativas, como pretender volver a restaurar las ya restauradas murallas y Torre de la Plata, algunas carencias inadmisibles, como es el hecho de no haberse incluido la imprescindible campaña de investigación arqueológica que complete la llevada a cabo, a lo largo del año 2001, por la profesora Romo Salas.

En efecto, en aquella ocasión se excavó en extensión una importante superficie de 1.200 m2, en la parte central de la parcela, aunque dejando sin excavar, para una fase posterior, las franjas de terreno más inmediatas a las murallas: una de 9 metros de anchura junto a la de Poniente, y otra, de entre 10 y 14 metros de ancho a la de Mediodía.

Esta nueva, y no prevista en este proceso, campaña de excavaciones debería acometerse a la mayor brevedad posible a fin de conocer la posible existencia de elementos arqueológicos de interés que pudiesen condicionar el diseño futuro de la plaza. También sería muy útil esta campaña para resolver las dudas planteadas por algunos investigadores sobre si, los grandes huecos que aparecieron en la muralla durante su rehabilitación, pudieran corresponder a la entrada de unas hipotéticas atarazanas almohades. Para la mayor agilidad y eficacia de los trabajos sería deseable que esta nueva campaña arqueológica se llevara a cabo por el mismo equipo que dirigió la anterior así como que, en este nuevo encargo se incluyeran los estudios paramentales y constructivos que se considerasen necesarios, y así evitar nuevas licitaciones parciales.

Una vez conocidas las nuevas aportaciones arqueológicas podrá acometerse, sin más dilaciones, el diseño del espacio comprendido entre los tres paños de muralla (dos exentos y uno soterrado, el de calle Santander) y el edificio dieciochesco del Horno Real. Tras ser desechada la idea de implantar un nuevo edificio en el espacio central, lo que restará por definir será la configuración del espacio libre. A grandes rasgos las alternativas se pueden reducir a unas pocas opciones: un pequeño parque, una plaza arbolada o una plaza dura. O, si las excavaciones arqueológicas así lo aconsejasen, un espacio mixto de estancia, paseo y contemplación de aquellos elementos de interés que resultasen. Para adoptar esta decisión no creo necesario organizar ningún debate o análisis público, ni mucho menos un concurso de ideas, mecanismos que, entiendo, deberían reservarse para cuestiones urbanas más complejas.

Creo que en un lugar tan cargado de vicisitudes históricas como este, que ha sido sucesivamente palacio o astillero almohade, cárcel nobiliaria cristiana, jardines y huertas medievales, fábrica de moneda, corral de vecinos, etc., han de tenerse en cuenta este tipo de antecedentes. De todos ellos el uso que más ha permanecido a lo largo del tiempo ha sido el de jardines y huertos pues perduró desde la conquista castellana de 1248, hasta la construcción del, llamado, Corral de Segovia poco antes de 1616. De esta forma, como huertos de árboles frutales y jardines de recreo, los describe Luis de Peraza en 1530:“Hay junto a esta plaza de la que vengo hablando (la actual calle Habana), una Huerta llena de árboles, con una calle de ellos, hecha a un lado, donde los caballeros toman placer, jugando a los bolos, sentándose a ver las flores y los árboles frutos que les den placer”.

Felipe II, conocedor de este espacio, impidió que, durante su reinado se edificase aquí construcción alguna, ordenando en su lugar que “se hagan jardines para recreación” de los trabajadores de la Real Fábrica. No se pueden olvidar estos antecedentes históricos a la hora de proyectar los usos y configuración futuros.Personalmente he optado por este histórico uso, mediante la plantación de árboles frutales, concretamente naranjos amargos (citrus aurantium), ordenados, según la tradición islámica, como “patio de naranjos”, en la propuesta que he formulado, y en la que han colaborado el arquitecto Pablo Rivas, en los alzados, y el proyectista Manuel del Río, en el dibujo 3D, y en la que se ha incluido, además, la fuente decorada del siglo XVII aparecida durante las excavaciones de 2001. Agradezco a Diario de Sevilla su reciente publicación en estas páginas, con gran amplitud además.

El planteamiento, pues, parece claro: cuanto más pronto se lleven a cabo las excavaciones arqueológicas, más pronto se dispondrá de todos los elementos necesarios para el diseño de la futura Plaza de las Herrerías.