‘Sanchismo’ versus socialismo

Las ideologías políticas ofrecen una visión del mundo profundamente reconfortante. Bajo su abrigo, nuestras creencias se refuerzan y toman carta de naturaleza. Un partido político no es sólo un partido. También, es un lugar donde se forja una identidad. Ésta nos ayuda a posicionarnos ante las cosas de forma casi automática. Constituyen la médula de nuestra visión del mundo. La ideología nos recuerda en cada momento quiénes somos y esto sin necesidad de casi nada, es decir, sin de la menor reflexión. La creencia no nos deja nunca en blanco. Existen porque la deliberación pura no existe, consume demasiado tiempo e información.

Al menos desde la posguerra europea y desde el congreso de Bad Godesberg, dos fuertes creencias han movido a la socialdemocracia europea: la idea de que es posible alcanzar la estabilidad política mediante el establecimiento de grandes consensos y la idea de que es posible alcanzar la igualdad social mediante las fuertes políticas redistributivas. ¿Gobiernan aún estas ideas en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Recoge su gobierno las ideas originarias del socialismo? ¿Creen en ellas sus votantes?

En primer lugar, los socialdemócratas siempre consideraron que una democracia vaciada de centro avecina una catástrofe. Una lección histórica extraída del fracaso de los frentes populares. Como señalaba el que posiblemente fuera el mejor sociólogo patrio, Juan Linz, las democracias que perduran lo hacen porque establecen consensos desde el centro ideológico. Es cierto que históricamente el PP ha intentado ser un free-rider. Su relación con el PSOE ha sido la historia de un oportunismo descarado. Aun así, la socialdemocracia siempre optó por la estrategia del consenso. Esta forma de actuar podría inspirarse en el juicio del Rey Salomón, quien, ante la disputa de dos mujeres por la maternidad de un niño, propuso dividirlo en dos para revelar a la verdadera madre, que se opuso al daño del niño. Esto lo sabían los españoles y de ahí que el partido socialista fuera hasta fecha reciente el partido de los españoles, el partido que mejor sabía captar aquello que éstos sentían. Es evidente que el partido socialista se ha alejado de este fin. Su estrategia ha consistido en sumar todo su espacio a su izquierda y al nacionalismo de derechas e izquierdas para que no gobierne la derecha y ultraderecha. Se opta por la polarización (“nos conviene que haya tensión”, Zapatero dixit) y por una crítica agit-prop de las instituciones desde las mismas instituciones.

Segundo, el partido socialista español está intentando crear una confederación asimétrica en el territorio español. El partido se abstiene así de que todos los individuos, independientemente de la comunidad en la que vivan, tengan los mismos servicios. Conscientes de que este acuerdo es no sólo muy de derechas sino inmoral, ERC y el PSOE nos prometen un cheque solidario limitado por el principio de ordinalidad. ¿Un cheque solidario de catalanes a andaluces? No, la democracia no va de esto. La hacienda pública se llena con dinero de los ciudadanos y no de los pueblos. De lo que trata el socialismo es de tasar a aquellos que tienen más para retribuir a los que tienen menos sin importar su lugar de residencia. Cualquiera que se haya leído cualquier manual de ciencia política sabrá que un estado es sobre todo un estado fiscal. Este es la única arma que tienen los pobres contra los ricos. Además, la ordinalidad no existe en ningún estado. Es un invento creado ad hoc para conseguir apoyos políticos de naturaleza estrictamente coyuntural.

¿Se van a comer los socialistas andaluces el marrón de la ordinalidad? Ese adefesio jurídico que estipula que, a igual necesidad, reciba mejores servicios el que más tiene. ¿Ha tener mejores atenciones Amancio Ortega que Pepe García por tener más dinero? De nuevo es obvio pensar que esta estrategia no tendrá mucho fuelle por lo que el que venga detrás tendrá que negar de ella como Judas de su maestro.