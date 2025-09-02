El 10% de los incendios forestales de la provincia de Sevilla en 2024 fueron intencionados

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado los datos de la campaña 2024 de incendios forestales en la provincia, en un momento en el que el actual operativo se encuentra al 68% en Andalucía y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (CEDOD) ha dado por finalizado el estado de preemergencia declarado el 12 de agosto.

“Durante la campaña de 2024 la Guardia Civil identifica 48 incendios forestales en Sevilla, de los que solo el 10 % son intencionados”, ha explicado Toscano en relación con los datos que se desprenden de la actuación de la Guardia Civil. En concreto, cinco fuegos fueron ocasionados de manera intencionada y siete por negligencia, lo que aumenta a doce (25 %) los incendios provocados por la mano del hombre y que han generado responsabilidad penal en 2024 en Sevilla. En este sentido, se ha investigado y detenido a seis autores.

Prevención

“Solo en la provincia de Sevilla la Guardia Civil dedicó más de 2.850 servicios tanto para la prevención como para la investigación de incendios forestales, una media de veinte servicios por día”, ha continuado Toscano en relación al esfuerzo del Gobierno de España por dotar de medios a la lucha contra incendios, labor en la que han participado todas las unidades territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, con mayor esfuerzo en el caso del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

“La Guardia Civil actuó en 174 incendios agrícolas no forestales, una tarea fundamental en la lucha contra incendios, ya que son este tipo de conatos los que pueden evolucionar a incendio forestal en caso de una actuación deficiente o tardía”, ha destacado el subdelegado sobre una de las labores más importantes para atajar los fuegos en fases iniciales. Además, se interpusieron 159 denuncias por incumplir normativas medioambientales y de carreteras.

El 2024 se saldó con una extensión aproximada de 383,79 hectáreas, un 29,5% menos que en 2023, cuando se registraron 39 conatos forestales, por lo que, aunque el número de focos ha sido mayor, los datos indican una mejora en los resultados de la última campaña, donde más del 65% de los fuegos calcinaron superficies inferiores a una hectárea. Además, en 2024 tampoco se registró ningún gran incendio, catalogados como aquellos que afectan a superficies superiores a las 500 hectáreas.

Respecto a las localizaciones de estos fuegos, los datos sitúan a Alanís, Aznalcázar, La Algaba y Lora del Río como los municipios con mayor número de conatos registrados.