Aqualia responde a Lora del Río que la sanción no puede prosperar porque la concesión acabó en 2022

La empresa Aqualia, que gestionaba el agua en Lora del Río, ha respondido al Ayuntamiento loreño que legalmente "no puede sancionar a una empresa que hace casi dos años que no le presta servicio", en referencia al acuerdo unánime de pleno aprobado por el Consistorio. Aqualia fue durante 25 años la empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas de Lora del Río, contrato que finalizó el 28 de febrero de 2022.

La empresa niega que incumpliera sus obligaciones en el mantenimiento de las instalaciones y recalca que no le correspondía hacer las inversiones para poner fin a la "obsolescencia" que estas sufrían y de las que avisaron al Ayuntamiento en 2017.

El acuerdo municipal ha aprobado sancionar con 21.035 euros a la empresa Aqualia, que durante 26 años gestionó el servicio de agua potable en este municipio sevillano, por una infracción "grave".

La empresa añade que esas "supuestas sanciones que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado contra Aqualia ni han sido notificadas a la empresa ni pueden ser impuestas, pues hace casi dos años que ya no presta el servicio y la ley no contempla esta opción. Igualmente, no puede realizar auditoría de un servicio que la empresa ya no proporciona".

Avisa de un aumento de tarifas del agua

En una nota enviada a la prensa, la empresa sospecha que el Ayuntamiento genera esta polémica porque ha decidido sumarse a un consorcio público del agua, lo que supondrá una subida de tarifas. "Esta polémica viene a disfrazar una posible intención del Ayuntamiento de entrar a formar parte de un Consorcio público, lo que supondría un considerable aumento de las tarifas a los vecinos".

Aqualia pide al Ayuntamiento que "deje de usarle como chivo expiatorio" y asegura que "las infraestructuras de hoy son las mismas que (la empresa) gestionó de manera profesional durante 25 años sin que hubiera ninguna declaración de no aptitud del agua".

Aqualia afirma que "durante ese cuarto de siglo, la empresa gestionó un servicio técnicamente complicado debido fundamentalmente a 3 razones: el embalse desde el que se capta agua presenta problemas de calidad, la potabilizadora existente está obsoleta y las tuberías tienen depósitos de manganeso acumulado a lo largo de los años".

Estudio de necesidades de 2017

La empresa recalca que "estas deficiencias se trasladaron al Ayuntamiento durante la concesión de Aqualia y quedaron todas recogidas en un Estudio de Necesidades realizado por la empresa y entregado en 2017 al Consistorio". Añade que en este documento se recogían las inversiones que el Ayuntamiento, titular del servicio, tenía que acometer para solucionar estos problemas. Y que "ninguna de estas inversiones se realizaron, quedando las infraestructuras en el mismo estado de antigüedad que tenían durante todo el periodo del contrato".

Aqualia agrega que pese a estas deficiencias "durante la gestión de Aqualia, la Autoridad Sanitaria competente nunca declaró el agua como no apta, por lo que la salud de los loreños no se vio comprometida en ningún momento, al contrario de lo sucedido durante la gestión directa del servicio, cuando los vecinos han estado 18 días con agua no apta en sus grifos".

Por todo ello, Aqualia pide al Ayuntamiento de Lora del Río "que deje de mentir a sus ciudadanos y asuma sus responsabilidades como gestor directo del Servicio Municipal de Aguas sin achacar los problemas presentes a la gestión anterior".

La empresa espera que los ciudadanos de Lora sean conscientes de que "las acusaciones vertidas contra Aqualia son fruto únicamente de la falta de profesionalidad de los actuales gestores del servicio, que se ven incapaces de solucionar los problemas técnicos existentes".