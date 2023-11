Lora del Río sigue con agua no apta para el consumo por el bajo nivel del pantano José Torán

El Ayuntamiento de Lora del Río, que tiene municipalizada la gestión del agua desde marzo de 2022, explicó este miércoles que los altos niveles de manganeso en el agua del municipio, que han obligado a la declaración de agua no apta para el consumo, se deben a tres factores esencialmente relacionados con la sequía.

La causa principal que ha derivado en la declaración de agua no apta es el bajo nivel (“el más bajo de su historia”) del pantano José Torán del que se surte la localidad, ya que está al 16,41% de su capacidad (a fecha de este miércoles) y vierte más barro que agua, recalca el Consistorio de Antonio Miguel Enamorado. Este pantano se abastece de las cuencas del Bembézar y Retortillo, las más afectadas por la sequía de toda la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En segundo lugar, la planta potabilizadora no permite mejorar las condiciones de salubridad del agua al llegar esta con tanto barro. Se han invertido 200.000 euros para mejorar su funcionamiento.

En tercer lugar, la existencia de 30 kilómetros de tuberías de fibrocemento y de fundición empeoran la situación al arrastrar más sedimentos.

El Ayuntamiento loreño insiste en que la solución depende de que llueva lo suficiente como para devolver el pantano a los niveles normales de agua.

La declaración de agua no apta fue el 27 de octubre

El pasado 27 de octubre, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha emitido este viernes una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de todo el término municipal de Lora del Río, tras comprobar la superación del valor paramétrico de manganeso en los análisis realizados.

El resultado de los análisis de la muestra obtenida en la torreta de la red Roda arriba de Lora del Río, dentro del seguimiento del control de metales pesados del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte, indica que el parámetro manganeso alcanza los 388g/L, con lo que supera el valor paramétrico establecido en 80g/L.

El agua no puede utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

El Ayuntamiento, operador del agua en el municipio, debe tomar muestras con una frecuencia diaria, hasta que los valores paramétricos afectados estén conformes a lo establecido.

Para "garantizar" el consumo de agua potable el Ayuntamiento entrega agua embotellada a las personas más vulnerables como los centros educativos, la residencia de ancianos y los centros de emergencia y asistenciales, así como a personas mayores y con discapacidad.

El segundo grupo poblacional de riesgo son las personas mayores o impedidas, que podrán solicitar el agua a través de Protección Civil. "Al resto de la población, se le ofrecerá, en primer lugar, botellas de agua y, posteriormente, el suministro en camiones cisternas en los que podrán llenar sus botellas", explicó el alcalde.