El Daidín, el colegio en Málaga con módulos prefabricados rodeado de campos de golf y casas de lujo

El Centro de Educación Infantil y Primaria Daidín, localizado en el término municipal de Benahavís, es un reflejo del contraste que ha experimentado la Costa del Sol en las últimas décadas en cuanto a la descompensación entre crecimiento demográfico y equipamientos públicos, y el colegio que se construyó para 150 escolares en 1993 alberga en la actualidad a unos 650 estudiantes masificados y en precario, en un entorno rodeado de campos y golf y casas de lujo.

Esta situación ha hecho a los progenitores ponerse en pie de guerra, y desde el inicio del curso escolar se han organizado para exigir a la Junta de Andalucía la construcción de un nuevo colegio y un nuevo instituto para la localidad, y al Ayuntamiento que ceda los terrenos para tal fin, en función de las competencias que le confieren a cada una de las administraciones en materia educativa.

La falta de espacio del único colegio público con el que cuenta el municipio provoca que los escolares se tengan que turnar para salir al patio o ir al comedor, algunos cursos pasar el recreo en el aula o jugar a “dar vueltas a la bandera”, debido a la instalación de “cinco módulos de prefabricadas, con dos aulas cada uno” en el ala izquierda del centro educativo, donde reciben sus clases “unos 200 estudiantes”, ha señalado la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Ana Bermúdez. Mientras, “dentro hay 400 alumnos en un edificio que está hecho para 150” y “el aula para niños con necesidades especiales es un baño de una prefabricada”.

“Dentro solo hay clases, no hay una biblioteca ni aulas de música o informática, y tampoco gimnasio, no hay nada, solo aulas”, ha replicado Bermúdez, quien ha lamentado que “esto es un almacén de niños en un municipio millonario con viviendas de lujo y campos de golf, y tiene un colegio en el que almacenamos a los niños aquí y los dejamos”.

La cesión en septiembre del parque público que hay frente al centro educativo por parte del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía ha permitido que algunos cursos puedan disfrutar del recreo al aire libre y en un espacio que da cabida al esparcimiento, algo que se venía haciendo en años anteriores, pero “sin el permiso” de la Administración autonómica, ha apuntado la también presidenta de la plataforma ‘Madres y padres por un colegio y un instituto dignos en Benahavís’. Asimismo, ha indicado que “para hacer Educación física tienen que desplazarse hasta las pitas que hay más abajo”, que son de titularidad municipal, lo que genera “estrés” al profesorado porque para trasladar a los estudiantes a ambos espacios “hay que cruzar la carretera” y “bajar un puente” para llegar al segundo.

A ello se une el informe técnico que ha hecho público esta semana el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), elaborado por la empresa Procarión, que apunta a que “es imposible hacer una evacuación segura por su sobreexplotación” en el centro. “No me sorprende porque desde que llevo en esta lucha me he informado mucho de los requisitos que el BOE indica en los colegios”, ha replicado la representante de la comunidad educativa, quien ha asegurado que el edificio “incumple muchos requisitos”.

De este modo, ha enumerado los relativos al plan de evacuación, señalando que “está hecho en el parque” que hay frente al colegio, por lo que los escolares “tienen que cruzar” una carretera, así como “las puertas tampoco cumplen las medidas, ya que se abren para dentro, en vez de hacia afuera” para “no formar tapón”. En este sentido, ha agregado que “hemos puesto una denuncia en Fiscalía por el incumplimiento de las medidas de evacuación y también del plan de autoprotección”.

Una nueva reivindicación se suma a la lucha de los padres, y es que no se construyan los nuevos equipamientos educativos en la zona de La Coja, “al lado de la subestación eléctrica de 220 kilovatios con proyectos de ampliación y de las antenas telefónicas, en una montaña en la que el acceso es el peor que puede haber para un colegio, donde tienen que ir todos los días muchos niños a estudiar”, ha destacó Bermúdez.

“Por principio de prevención, yo no lo pondría porque hay dudas. Unos estudios te dicen que no hay ningún problema, y otros que sí, y ante la duda son niños que van a estar 13 años ahí metidos, desde los 3 añitos hasta cuarto de la ESO”, ha argumentado la presidenta del AMPA, quien ha asegurado que “la mayoría no está de acuerdo con esa ubicación” que ha presentado el Ayuntamiento.

“¿Crees que una promotora de lujo quiere hacer una vivienda o una villa de millones de euros al lado de una subestación eléctrica y de unas antenas telefónicas?, ¿Crees que es la mejor ubicación para construir una villa de lujo o una urbanización de las que tienen propuestas hacer?, pero sí pones colegio público”, ha cuestionado Bermúdez. Por ello, ha solicitado al Consistorio que “escuche” a los padres, ya que éstos “quieren participar en la elección del suelo y tener voz sobre dónde se va a poner el colegio”.

“Igual que buscan un terreno fantástico para hacer una urbanización de lujo y villas y van a sacar su parte de beneficio, también deberían de mirar un poco por el futuro del pueblo, que son los niños, y buscar la buena ubicación para el colegio y el instituto. Son niños, no ratas de laboratorio”, ha concluido la representante de la comunidad educativa de Benahavís.