La ONCE reparte en Carmona más de un millón

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Carmona 1.025.000 euros en 16 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y quince cupones más premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del pasado 8 de mayo.

El vendedor de la ONCE Jesús Alfonso González es quien ha repartido 1.025.000 euros en el municipio carmonense desde sus puntos de venta en un supermercado de la urbanización Celada, y en el Bar Botica, ha informado la ONCE en una nota de prensa.

Jesús Alfonso es vendedor de la ONCE desde hace dos años y ha llevado la suerte y la ilusión de la ONCE a 16 de sus clientes habituales, que se han repartido 1.025.000 euros. El cupón de la ONCE del 8 de mayo, dedicado a la Feria Nacional del Vino (Fenavin), ha dejado también un premio de 35.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz); y otros dos premios de igual cantidad en Zamora y Girona.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.