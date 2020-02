Osuna insiste en la "prioridad absoluta" de que se abra la variante hasta Pedrera

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), ha pedido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que lleve a cabo definitivamente la firma del convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "para restablecer, de una vez por todas, el servicio ferroviario entre Osuna y Pedrera, suspendido como consecuencia de las lluvias torrenciales de octubre de 2018, más aún cuando las obras de restauración de ese tramo de vía están concluidas desde marzo del pasado año, es decir, hace prácticamente un año y la Junta de Andalucía dispone de ese convenio por parte del gobierno central desde el mes de octubre de 2019".

En un comunicado, la regidora ha resaltado que "dada esta situación de bloqueo, debido a que la Junta no firma ese acuerdo y, por tanto no se restablece el servicio público de este tramo de Osuna a Pedrera no estamos conectados ni con Málaga ni con Granada, por lo que se debe resolver en primer lugar lo que más urgencia tiene actualmente, que es precisamente que se retome esa línea de conexión entre estos dos pueblos y, posteriormente se podrá hablar y concretar todos los cambios que se vayan a aplicar en la media distancia".

Rosario Andújar ha hecho hincapié en que "el hecho de que no se haya restablecido el servicio en este tramo afecta directamente y de manera permanente a numerosos usuarios y usuarias del tren, quienes, por falta de operatividad y de capacidad de resolución por parte de la Junta de Andalucía, se ven obligados innecesariamente a realizar un trasbordo en autobús para poder continuar con su viaje".

"Agotados y cansados"

Rosario Andújar ha vuelto a incidir en que "éste es el primer problema a resolver cuando hablamos de la necesidad de la comunicación entre los pueblos y de vertebrar realmente Andalucía, es decir, desbloquear, cuanto antes, esta situación que nos tiene agotados y cansados en nuestras constantes reivindicaciones, sobre todo porque no se nos da una explicación adecuada y conveniente con la que se argumenten los motivos por los cuales no se firma ese convenio que permita unir de nuevo el tramo Osuna-Pedrera, sin parecer que sean muy conscientes, o que no les importe, el grave perjuicio que están ocasionando a los vecinos y vecinas de numerosos pueblos, pues de otra forma no se entiende que esta situación se prolongue más en el tiempo".

Con respecto a los cambios en la media distancia, la alcaldesa de Osuna ha indicado que "ésta es una segunda cuestión a tratar y que también se está abordando, analizando todos los aspectos necesarios para que esta nueva configuración que se aplicará al trayecto Granada-Sevilla vaya en beneficio de los usuarios y usuarias del tren y en mejorar la calidad de los servicios de media distancia, pero la cuestión esencial, vuelvo a repetir, es que se pueda retomar la conexión Osuna-Pedrera".

Según la edil, hasta el momento, la Junta ha venido rechazando las diferentes propuestas que el Ministerio ha realizado, no planteando tampoco ninguna alternativa viable que dé pie a que se produzca la reapertura de esta variante y se restituya el tráfico ferroviario, aunque la administración autonómica ha negado esa supuesta falta de colaboración.

La última propuesta fue remitida por el Ministerio de Transportes hace dos semanas, pero se sigue estando a la espera de que la Junta de Andalucía la acepte, sea firmada y, de esta forma, se restablezca de inmediato el servicio.