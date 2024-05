El portavoz del PSOE en Arahal, Francisco Brenes, seguirá adelante con la moción de censura pactada con el PP

El portavoz del PSOE en el municipio sevillano de Arahal, Francisco Brenes, ha asegurado que seguirá adelante con la moción de censura pactada con el PP para desalojar de la Alcaldía a Izquierda Unida (Con Andalucía), cuya alcaldesa Ana Barrios gobierna en mayoría simple desde las elecciones municipales de 2023.

En declaraciones a Arahal al día, el líder del PSOE ha recalcado que no dará marcha atrás pese a la advertencia de la Ejecutiva provincial del partido y que asumirá las consecuencias. "No nos vamos a retractar de la decisión que hemos tomado. Entiendo al partido provincial y espero que nos entiendan a nosotros. Asumiremos todas las consecuencias que pueda tener por parte de la Ejecutiva provincial. La moción no ha sido una decisión a la ligera".

Brenes ha argumentado que la moción de censura es una decisión reflexionada para mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio. "Estamos muy ilusionados porque creemos que podemos aportar. Se entra en política para transformar la realidad y la vida de nuestros ciudadanos. Esa es nuestra intención con el paso dado. Es lo mejor para Arahal porque va a favorecer el crecimiento económico del municipio".

Añade el líder del PSOE que, dada su experiencia dilatada en política, preveían la respuesta de la Ejecutiva provincial y de Izquierda Unida, pero "por encima de todo están los intereses de nuestros vecinos".

Brenes explica lo que ha motivado este acuerdo con el PP. Asegura que en las elecciones de mayo de 2023 lograron que el PSOE, casi inexistente según las encuestas, pasara a 6 concejales y rompiera la mayoría absoluta de Izquierda Unida, que perdió 5 concejales. Eso le hizo pensar que Arahal quería un cambio. Desde ese momento, afirma que tanto el PP como el PSOE han realizado "una oposición firme y no de fango", y que tras un año consideran que IU no ha tenido en cuenta ese mensaje de Arahal en materia de viviendas, desarrollo económico en polígonos, lucha contra empleo precario, peatonalización, y políticas para prevenir la fuga de jóvenes por falta de vivienda.

"Tras más de un mes y medio de reuniones necesitamos que Arahal cambiara de rumbo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Hay una larga lista de políticas que no se están ejecutando. Tras 17 años de políticas de andar por casa, Arahal necesita una política de medio y largo plazo que nos saque de esta parálisis. Hace 17 años que en Arahal no se construye una sola vivienda pública, ni un metro nuevo en polígonos industriales", declara Brenes.

Los seis ediles del PSOE en Arahal son Francisco Brenes Gamboa, Marina Ponce, Jorge Montero, Ana Muñoz Morales, Juan Manuel Morilla y Marina Escobar.