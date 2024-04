El PSOE de Carmona propone declarar la Cueva de la Batida Bien de Interés Cultural

El PSOE de Carmona sigue firme en su apuesta por la protección y puesta en valor del patrimonio histórico artístico de la localidad. De ahí la moción presentada en el último pleno. En ella, el PSOE de Carmona pide que se solicite a la Junta de Andalucía la consideración de este espacio, tan espectacular como único, como Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, el gobierno que preside el popular Juan Ávila ha tumbado la propuesta con el voto en contra que le otorga la mayoría absoluta de sus quince concejales.

No obstante, el PSOE de Carmona ha aprovechado para exigir al equipo de gobierno que se comprometa con la limpieza periódica del entorno, y coloque papeleras y contenedores en los que los visitantes puedan depositar los residuos. "Nuestro objetivo es que la Cueva de la Batida gane en funcionalidad, tanto de día como de noche. No es agradable dar un paseo por sus inmediaciones recogiendo basura y restos. Por todo ello hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también al PP, que debería estar más atento y poner medios para que esto no ocurra", explican desde la portavocía del grupo socialista en el ayuntamiento.

En la moción presentada por el grupo socialista también se solicitaba que se iluminen las cuevas y se marquen las diferentes rutas y senderos que se pueden emprender desde las mismas. Finalmente, los socialistas han solicitado la repoblación de la zona con una plantación de especies autóctonas. Extremo que ha dado lugar para exponer las dudas que para dicho grupo municipal, tiene el actual `Plan de Reforestación´ puesto en marcha por el actual gobierno del PP en zonas urbanas de la localidad. En ese sentido han planteado que "cuando proponemos la plantación de árboles, bajo ningún concepto estamos pidiendo que se talen ni eliminen los que ya hay, como está haciendo el PP en varias zonas de Carmona. Lo que el grupo socialista propone es sumar nuevos ejemplares a los ya existentes para ampliar la arboleda de nuestra localidad".