Padres de 23 colegios de Sevilla se unen para exigir técnicos de Educación Especial

Padres de niños con necesidades especiales de Sevilla se han unido para exigir a la Junta de Andalucía que dote a los centros docentes del personal técnico de Educación Especial suficiente, en una manifestación que tendrá lugar este sábado, 7 de octubre, y que discurrirá desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo (11:00).

"Muchos padres no han podido llevar aún a sus hijos con necesidades educativas especiales al colegio en Sevilla por la falta de técnicos. Otros padres llevan a los niños a los centros porque no tienen más remedio, pero sabiendo que las necesidades de sus hijos no están cubiertas por falta del personal especializado", explica Rocío Begines, portavoz de Fampa Sevilla.

Protesta en Sevilla para exigir PTIS

Son 23 los centros públicos afectados por la falta de docentes para cubrir estas necesidades en la provincia de Sevilla. "Las familias están muy cansadas y, apoyadas por las Ampas, la Fampa y la comunidad educativa (docentes, sindicatos y alumnado), han iniciado protestas hasta lograr que estos niños, los más vulnerables, sean atendidos como les corresponde", añade la portavoz de las familias.

Un problema que se repite

La situación de las aulas específicas y de las aulas ordinarias que acogen a niños con necesidades especiales para su integración es deficiente desde hace años: "El punto de partida para estos niños es precario desde hace mucho tiempo y se recrudece cada inicio de curso. La Administración realiza el llamamiento del personal docente que atiende a estos alumnos tarde, y de manera insuficiente. Estos especialistas (PTIS) deberían incorporarse a los colegios junto al resto de las plantillas docentes cada 1 de septiembre, pero curso tras curso estos profesionales llegan tarde", asevera Rocío Bejines.

La Delegación Territorial de Educación explicó, al poco del inicio del curso, que el retraso en la incorporación de los Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en Sevilla ha estado motivado por un fallo informático.

"El año pasado el motivo fue un problema burocrático, según explicaron", recuerda Begines, al lamentar que cada inicio escolar se repite el mismo problema. Y esta es la realidad: Las aulas de Educación Primaria comenzaron el curso el día 10 de septiembre, pero los niños con necesidades especiales, a fecha de hoy, siguen sin la atención que necesitan.

Las familias se sienten "desamparadas" y están "muy cansadas" de carecer de recursos para sus hijos, de modo que se echarán a la calle. "Desde la Fampa estudiamos distintas acciones para dar visibilidad a estos niños y a sus familias", añade la portavoz.

Los educadores que atienden a este alumnado, por su parte, trabajan sobrecargados y sin posibilidad de dedicar el tiempo necesario a la inclusión real de los niños con necesidades especiales. Al tener que cubrir aulas específicas y ordinarias, e incluso a desplazarse por varios centros, estos profesionales afectados se ven obligados a centrarse sólo en cubrir necesidades básicas de sus alumnos.

Alumnos vulnerables

La falta de PTIS suficientes para atender al alumnado con necesidades especiales afecta a las aulas específicas (ratio máxima de seis alumnos) y a las las aulas ordinarias que integran a alumnos (ratios desde los 25 hasta los 28) con estas necesidades.

"Quieren que los niños se integren, pero necesitan personal de apoyo del que se carece. Esta situación impide la integración real de los niños con necesidades especiales en aulas ordinarias, como es el caso de mi hija, que sufre autismo. La tutora de su aula tiene que atender a 25 alumnos y mi hija no recibe la atención que necesita. Recibir esta atención es un derecho", explica una madre afectada.

Las situación se repite con distintas peculiaridades en 23 centros de Sevilla: En algunos colegios como el CEIP Prácticas de Sevilla los padres han optado por no llevar a sus hijos por falta de personal para atender el aula específica. En otros centros un solo profesional PTIS se reparte unas horas entre las aulas ordinarias y la específica, como ocurre en el CEIP La Unión de La Rinconada, donde los niños matriculados con necesidades especiales sólo cuentan con una PTIS durante tres horas de la jornada lectiva.