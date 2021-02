Unanimidad en Santiponce para pedir que los vendedores de artesanía vuelvan a las puertas de Itálica

El Ayuntamiento de Santiponce aprobó por unanimidad en su último pleno una moción de Adelante, en la que se reclama a la Junta que "mediante el procedimiento legal pertinente", los vendedores de artesanía que instalaban sus puestos en los accesos del Conjunto Arqueológico de Itálica puedan volver a ejercer su actividad en el mismo sitio, al no suponer "peligro ni obstáculo" alguno para los visitantes al yacimiento, que depende de la Consejería de Cultura.

Los puestos no han podido instalarse en el mismo sitio después del confinamiento y el cierre de toda actividad no esencial, en marzo. Ese espacio junto a la entrada ya pertenece al conjunto arquelógico, que lo acotó desde entonces. Los puestos se habían instalado ahí con consentimientos verbales, en una situación que no se había regulado, a pesar de que lo habían pedido.

Tras ello, el gobierno local que preside Justo Delgado (de Axsí) y que gobierna junto a Adelante, habilitó una ubicación provisional, frente a la gasolinera, pero que resulta más incómoda para los vendedores y a la que muchos visitantes ni siquiera se acercan. El Ayuntamiento ha propuesto a Cultura unificar de alguna forma la imágenes de estos puestos además de legalizarlos del todo.

Ahora, el pleno de Santiponce ha aprobado "por unanimidad" una moción del Grupo de Adelante en favor de este colectivo. La moción recuerda textualmente que estos vendedores "contaron en su día con el visto bueno" de los responsables del conjunto arqueológico para instalar sus puestos en los accesos del mismo, manifestando así la incomprensión ante este "cambio de criterio".

Además, la moción recuerda que con relación a Itálica, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico tiene pendientes "cuestiones tan importantes" como la apertura del antiguo teatro romano a las visitas o la resolución de la situación del mirador con vistas al mencionado espacio escénico.

Así, la moción pide al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, "que mediante el procedimiento legal pertinente, puedan volver los artesanos a instalarse en la entrada del acceso al conjunto arqueológico, porque no entrañan peligro, ni obstáculo ni dificultad al turismo".