Juntos por Utrera y Cs llevan al juzgado la compra municipal de los cines

Justicia avala que un notario puede ser edil, pero no autorizar escrituras que afecten a la corporación

Juntos por Utrera ha incidido también en que el informe que el Ayuntamiento solicitó a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia deja claro que no hay incompatibilidad en que un notario pueda ser concejal y seguir ejerciendo como tal. Pero, también, que en virtud del artículo 140 del Reglamento Notarial y en "aras de salvaguardar la neutralidad e imparcialidad del fedatario público, no podrá autorizar escrituras que afecten a la Corporación Municipal de la que es miembro", como habría ocurrido en este caso de los cines, en los que José Montoro, número 3 del PSOE, ejerció como notario, aunque luego anunció que no cobraría sus honorarios por la operación.