Un Policía Local de Mairena fuera de servicio detiene a una persona con una orden de búsqueda y detención

Un agente de la Policía Local de Mairena del Aljarafe ha protagonizado una actuación al detener el pasado 16 de septiembre de a un hombre de 31 años que contaba con una orden judicial de búsqueda y detención vigente. El policía, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, logró identificar al sospechoso mientras este transitaba por una zona comercial del municipio sevillano.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 13:15 horas de la tarde, cuando el agente reconoció al individuo mientras circulaba por la avenida de los Descubrimientos en dirección al centro comercial Metromar. Inmediatamente, el policía alertó a la Jefatura para coordinar la detención, solicitando que una patrulla en servicio acudiera al lugar para gestionar la situación conforme al protocolo establecido.

Operativo policial

Tras la llamada de alerta, varios agentes se personaron en el centro comercial donde procedieron a la identificación formal del sujeto. Las comprobaciones realizadas confirmaron que existía una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla contra este individuo, por lo que se procedió a su inmediata detención según ha informado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de un comunicado oficial.