La Algaba acoge el III Foro Prodetur-FAECTA de impulso al cooperativismo

El Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez de La Algaba acogió ayer el III Foro Prodetur-FAECTA de Impulso al Cooperativismo, bajo el lema ‘¿Conoces el cooperativismo? Modelo de arraigo y empleo en el territorio’. El encuentro, organizado por la sociedad provincial y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), con la colaboración del Ayuntamiento algabeño, ha reunido a más de un centenar de personas entre representantes institucionales, cooperativistas y emprendedores.

Con esta serie de sesiones, Prodetur y FAECTA pretenden seguir difundiendo el modelo cooperativo en la provincia de Sevilla. En esta forma de hacer empresa destaca la sostenibilidad, la resiliencia, el apoyo a la comunidad, y un sistema de gobernanza democrático y de reparto de beneficios equitativo, basado en la igualdad y en la sostenibilidad de sus integrantes.

El foro, conducido por Lidia Gómez Torrecillas, delegada de Desarrollo Local y Comercio de La Algaba, contó con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, y del presidente de FAECTA en Sevilla, Francisco Javier Roldán, quienes subrayaron el valor del cooperativismo como motor de empleo estable y cohesionado con el territorio.

Durante la jornada se celebraron ponencias y mesas de debate en las que se abordaron las distintas tipologías de cooperativas –mixtas, de impulso empresarial, de consumo y de servicios–, así como su contribución al desarrollo económico local. En este marco, las experiencias que se pusieron sobre la mesa fueron las de Smart IB Coop, La Urdimbre, CEL Mairena del Aljarafe y Covirán, ejemplos de éxito en distintos ámbitos de la economía social.

“Se trata de experiencias inspiradoras que demuestran que el cooperativismo no solo genera empleo, sino que lo hace de forma estable, democrática y con un impacto positivo en la comunidad” señaló el vicepresidente de Prodetur.

I Premio al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla

Para Rodríguez Hans, las cooperativas son un ejemplo de cómo es posible crecer de manera sostenible, generando empleo estable y arraigo local. “Desde Prodetur, y de la mano de FAECTA, queremos seguir impulsando este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía local, fomentar el emprendimiento colectivo y generar oportunidades en nuestros municipios”.

En esta línea, Rodríguez Hans se refirió a la convocatoria del Premio al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla, impulsado conjuntamente por Prodetur y FAECTA, con el objetivo de reconocer las mejores prácticas e iniciativas innovadoras en el ámbito cooperativo.

“Un premio que quiere ser un estímulo para visibilizar el talento y el esfuerzo de tantas personas que, desde el cooperativismo, están construyendo un futuro más justo y sostenible en nuestro territorio”.