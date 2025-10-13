Arden nueve coches de madrugada en un parking de Coria del Río

Los coches incendiados en Coria del Río este lunes.

Nueve coches que estaban aparcados en un aparcamiento público de Coria del Río ardieron la madrugada de este lunes, según informaron los Bomberos del Aljarafe en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron a las 3:26 horas, cuando la dotación del parque de Mairena del Aljarafe fue activada por el incendio de varios coches en el citado parking, que está en la calle Retuerta de Coria. Se trata de un aparcamiento en superficie.

Al llegar, los agentes del servicio de extinción comprobaron que había hasta nueve coches en llamas. Sólo hubo que lamentar daños materiales. Ninguna persona resultó herida.

No ha trascendido nada sobre las causas de este incendio.