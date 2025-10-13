Tragedia en El Palmar de Troya: una niña fallece al ser atropellada por un familiar después de la procesión de la Iglesia Palmariana

La jornada extraordinaria que se vivió este domingo en El Palmar de Troya, con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada, acabó por desgracia en tragedia. Una niña de un año falleció presuntamente al ser atropellada por una furgoneta que estaba dando marcha atrás. El conductor, un ciudadano extranjero que es fiel de la Iglesia Palmariana y que había viajado desde un país del norte de Europa, no vio a la pequeña. Según algunas fuentes, se trataba del capataz de uno de los pasos y el drama no se queda ahí: la víctima es su propia sobrina. Ella se había desplazado a España desde su país de origen junto a su madre.

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil, que recibió el aviso sobre las 23.30 horas del domingo. La procesión había terminado unos minutos antes, así que los fieles que no se quedaban en el hospicio anexo a la catedral ya estaban montándose en sus vehículos para emprender el viaje de vuelta o bien a sus países, porque había muchos extranjeros, o bien a donde tuviesen previsto pernoctar. El gran patio del recinto palmariano estuvo a oscuras durante el desfile del cortejo, así que no se descarta que la visibilidad siguiese siendo mala a aquella hora. Y además había una gran cantidad de niños pequeños, sobre todo niñas, todas ataviadas con la vestimenta requerida por esta Iglesia: falda larga y tocado blanco sobre el cabello. La procesión, dentro de su seriedad, tuvo ese toque de alegría infantil con los chiquillos correteando por aquí y por allí o jugando entre ellos y ellas.

El caso es que la Benemérita movilizó un indicativo de Trafico y otro de la Patrulla Territorial. También acudió una ambulancia del 061. Desafortunadamente, lo único que pudieron hacer los servicios de emergencias fue certificar el fallecimiento de la niña. Las causas exactas del óbito, en cualquier caso, se desconocen porque los investigadores están pendientes del resultado de la autopsia. El asunto ya está judicializado, según la Guardia Civil.