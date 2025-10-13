Los palmarianos se abren al mundo en un día histórico: 'Coronación de la Macarena' sonó junto a la iglesia donde se venera a Franco

El Día de la Hispanidad de 2025 se recordará ya siempre como un día histórico en El Palmar de Troya. A unos metros de la antigua pedanía utrerana, en la cima de una loma sobre campos de olivares y algodón, la catedral de la Iglesia Palmariana abrió este domingo sus puertas a cualquier persona, más allá de su masa de fieles, que quisiera curiosear cómo es ese mundo ultracerrado que en su medio siglo de vida ha dado pie a un sinfín de historias, rumores y leyendas urbanas. Ahora, bajo el mandato del papa suizo Pedro III, hay cierta tendencia aperturista que ha culminado con esta jornada sin precedentes a la que se han apuntado, y no es un dato baladí, cerca de un millar de personas. El motivo era la tradicional procesión, porque se celebra todos los 12 de octubre, de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada. Y el evento ha brindado múltiples escenas dignas de mencionar, desde certificar que los palmarianos siguen venerando al dictador Francisco Franco, que para ellos es santo, hasta oír 'Coronación de la Macarena' detrás del intrigante paso de la patrona de la orden a cargo de una banda no menos peculiar formada por jóvenes del pueblo y extranjeros sin ninguna formación musical académica.

La convocatoria estaba anunciada para las ocho de la tarde. Desde mucho antes, decenas y decenas de personas hacían cola en la explanada que separa el portalón de entrada al recinto palmariano de la carretera entre El Palmar y la N-IV. El único requisito para entrar era respetar las estrictas normas de vestimenta que impone esta Iglesia católica que reniega de Roma: los hombres, con camisa de manga larga abotonada hasta el cuello, pantalones no vaqueros, zapatos que no botines, calcetines que cubran hasta los tobillos; las mujeres, con falda igualmente larga y con tocado tapando la cabeza. En el acceso, cuatro porteros se encargaban de lllevar a cabo el cribado con una diligencia que ya quisieran otros. Un chaval se fue para atrás porque llevaba pantalón corto por encima de las rodillas; otra chica lucía falda larga pero no lo bastante; dos amigas suyas se quedaron fuera por ir con el cabello a la vista...

Una vez dentro, el rigor dio paso a la libertad absoluta. Para hacer fotos, para grabar vídeos, para recorrer el interior de la catedral de cabo a rabo, para preguntar incluso a los religiosos de la orden... Casi todos, la inmensa mayoría, es de fuera de España: muchos alemanes, muchos irlandeses, bastantes austríacos, algún sudamericano... Pero ninguno se negaba a atender a quien fuese, aunque a alguno tampoco le convenciese el pelo ligeramente largo de ciertos visitantes.

La catedral, más allá de lo que crean unos y defiendan otros, es estéticamente impresionante. Hay mucho dorado, las paredes y las bóvedas están repletas de frescos coloridos hasta el extremo, seis hileras de diez columnas cruzan todo el recinto y conducen hasta el altar mayor, diez altares laterales completan el recorrido visual y, por doquier, decenas y decenas de figuras, estatuas, esculturas y pinturas hacen que sea imposible descubrir todos los detalles de tan heterodoxo lugar. A la izquierda del altar mayor, cuando la catedral ya era un hormiguero de gente, las monjas palmarianas que allí viven empezaron a sentarse en un espacio acotado por unos biombos de madera. Un poco más allá, una pequeña figura de Francisco Franco con su aura y todo. En el otro extremo, bajo una fotografía gigante del papa Clemente, una escultura de Santa Ángela de la Cruz. En la bóveda sobre el altar mayor, los santos y las santas de la Iglesia Palmariana, incluidas Juana de Arco o Isabel la Católica. En el resto del techado, más decenas y decenas de figuras importantes del universo troyano, ya sean religiosos o laicos que, se supone, han donado suficiente dinero para ganarse un fresco para ellos.

La figurita de Franco que hay dentro de la catedral palmariana. / Juan Carlos Muñoz

A veinte minutos de las nueve de la noche, además de repartir estampitas de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada, los religiosos pidieron al público que saliese al gran patio exterior. Los hombres se colocaron a la derecha y las mujeres, a la izquierda. La segregación es una de las máximas de la Iglesia, aunque con el paso de los minutos la división se disipó, todo el mundo pudo ver los pasos sin que importase quién estuviese a su lado... y no pasó absolutamente nada.

La procesión empezó a las 21.00 horas exactas. Puntualidad digna de los países del centro de Europa, que para eso tienen tanta predominancia entre los palmarianos. Antes, las campanas tocaron el himno de España. Cuando las puertas se abrieron, lo que sonó fue música ambiente por los altavoces. Niñas con mantilla blanca abrieron el cortejo. Detrás, las monjas que se valen por sí mismas para andar; las que no observaron el desfile desde sus sillas de ruedas. En tercer lugar, los obispos portando faroles. Y, por fin, cuatro niños acólitos y dos ciriales como preámbulo del paso de la Santa Faz. Y después, la misma composición por delante del palio de la patrona.

Los dos pasos salieron al aire libre con el saludo musical del himno de España tocado por la Banda de Nuestra Madre del Palmar Coronada, que nació de la nada hace unos tres años y medio. Sus componentes, todos muy jóvenes, no han entrado en ningún conservatorio y se nutren de lo que les enseña la Agrupación Musical Álvarez Quintero, de Utrera. Antes de ellos, las procesiones palmarianas contaron con el acompañamiento musical de una banda de Guillena.

Parte del público que acudió a visitar la catedral antes de la procesión, delante de los dos pasos. / Juan Carlos Muñoz

El desfile, que consistió en dar un par de vueltas a la gran explanada frente a la catedral, duró un par de horas. En ese tiempo se oyeron marchas de toda la vida de la Semana Santa de Sevilla: Coronación de la Macarena, Virgen de las Aguas, Reina de la Trinidad, Reina de la O... Pero también composiciones específicas del mundo palmariano, como 'Oh, divino redentor' o 'Dulce Reina', que fueron creadas por un grupo de mujeres de Arahal, todas fieles de esta iglesia, hace ya varias décadas.

El remate final del cortejo, cómo no, era la cúpula palmariana. Detrás del palio, de hecho, apareció el papa Pedro III flanqueado por dos acólitos. Detrás, el resto de la cúpula eclesiástica por estricto orden jerárquico: el argentino Jesús María, número 2 y secretario de Estado; el irlandés Abraham como número 3.. Una vez en la calle, como quien dice, llegó otro ritual: el papa dio tres vueltas a los pasos y los bendijo lanzándoles incienso. Y para acabar la rutina de la salida hubo tres vivas para la Santa Faz, otros tres para la Virgen del Palmar Coronada y los tres últimos para el propio papa. Todo en un español con una innegable pronunciación guiri. Y todo, en otro signo indudable de apertura (al menos tecnológica), mientras otro religioso grababa el evento con cámara de fotos con el zumbido de fondo de un dron que tomaba los planos aéreos y otro palmariano, con el clásico pantalón y camisa marrones y el escapulario con la Santa Faz por un lado y el doble corazón de Jesús y María por otro, recibía órdenes vía walkie-talkie.

La procesión concluyó sobre las once de la noche. A esa hora, la mayoría del público eran fieles de la Iglesia Palmariana. Incluso diríase que las mujeres ganaban por goleada. Y que casi todas eran extranjeras. Y que casi todas han tenido niñas, porque había muchas correteando y jugando con sus faldas largas, sus escapularios y sus tocados blancos. Los niños, que también los había, lucían el pantalón y la camisa marrones y por supuesto no les faltaba el escapulario.

También eran extranjeros los capataces: "¡Ja!", le gritaba el del palio a ¿los costaleros? No. Antes sí los había, pero la modernidad también alcanzó a los pasos de El Palmar y desde hace años funcionan con una especie de elevador controlado con un mando por un especialista que sí va debajo de las imágenes, sentado y por supuesto sin hacer levantás. Las levantás las hace la mecánica. Era evidente sobre todo en el paso de la Santa Faz, bajo cuyos faldones se vislumbraba una lucecilla asociada al zumbido típico de un pequeño motor. Imposible ver un de costero a costero ni disfrutar del bamboleo de las bambalinas, lógicamente. Pero a los palmarianos no les importó. En su mundo, el que ahora intentan abrir al resto de mortales, ese andar frío y robótico les valía para romper en aplausos en mitad de una marcha.

Cuando todo acabó, incluso antes, todo el que quisiese pudo salir por la puerta. Como advirtió la propia Iglesia Palmariana con ironía, allí no iban a secuestrar a nadie. "Prometemos dejarles marchar", anunciaron en el vídeo promocional de la jornada. Y así fue. Lo que está por ver es si alguien querrá volver...