¿Una 'procesión magna' en el Palmar de Troya?

Las iglesia palmariana abre sus puertas. Según anunciaban las carmelitas de la Santa Faz en su perfil de redes sociales, la iglesia palmariana ha decidido realizar una ''jornada de puertas abiertas'' para que -en palabras textuales de la publicación- se elimine la imagen que tienen sobre ellos como una secta peligrosa.

Será el próximo 12 de octubre cuando, a las ocho de la tarde, todo el que quiera pueda acercarse al lugar para contemplar la vida que sucede en uno de los lugares con más misterio y ocultismo de la ciudad. Y no solo eso. Desde la entidad afirman que los curiosos podrán presenciar una procesión con todos los pasos procesionales de la Santa Faz, además de conocer a su patrona, la Virgen del Palmar Coronada.

Normas de vestimenta para asistir

Sin embargo, los palmarianos han puesto una serie de normas y requisitos si quieres asistir a tal evento. Primeramente, tendrás que acatar sus códigos de vestimenta. Y no son livianos. Deberás vestir con pantalón largo, o falda larga si eres mujer. Por supuesto, nada de vestidos ceñidos ni transparencias. La blusa, camiseta o camisa deberá estar abotonada hasta el cuello. Los botines (deportivas) están terminantemente prohibidos, así como los tatuajes, perforaciones, o tintes de cabello. Cuidado también si decides ponerte un pantalón vaquero, porque el tejido también está prohibido. Las mujeres, además, deberán asistir con velo y con medias obligatoriamente, sin apenas dejar visible parte de su piel más allá del rostro. ¡Ah! Y ojo con llevar algún peinado con el pelo en punta, porque tampoco te dejarán asistir. Además de esto, no permiten que los hombres homosexuales se tomen de la mano, ni que haya ninguna logotipo identificativo del colectivo LGTB.

Si tras todo esto sigue en pie la idea de ir el próximo domingo al Palmar de Troya, lo que encontrarás dentro serán 2 pasos procesionales de gran tamaño. Y a la Virgen del Palmar Coronada que -casualmente- celebra su festividad el mismo 12 de octubre. Todos ellos procesionarán por el patio de la ''Basílica'', siempre y cuando el tiempo lo permita, tal y como lo especifican en sus redes sociales.

Además, y para la tranquilidad de los visitantes, prometen ''dejarlos ir después'', eliminando así los tópicos que dicen tener sobre si su entidad es o no una secta religiosa.