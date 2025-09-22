Avanzan las exhumaciones en Cañada Rosal con 71 víctimas recuperadas

Cañada Rosal entra en la quinta fase de los trabajos de localización e identificación de víctimas de la represión franquista, tras casi cuatro años de actuaciones en el antiguo cementerio de la localidad, hoy convertido en parque periurbano. Hasta la fecha, se han exhumado los restos de 71 personas en dos fosas comunes, en el marco de un proyecto de Memoria Democrática impulsado por el Ayuntamiento y financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la FEMP.

Los trabajos comenzaron el 16 de julio de 2021 y se han desarrollado en distintas fases centradas en la indagación, localización, excavación y análisis de restos humanos. En el proceso, se han identificado dos fosas confirmadas como lugares de enterramiento clandestino de represaliados, y una tercera que fue descartada al tratarse de un espacio reutilizado en los años 90 durante la clausura del cementerio.

En la Fosa 1 se recuperaron restos de 14 víctimas (13 hombres y una mujer), de los cuales se tomaron muestras genéticas para su posible identificación. La secuencia de enterramiento reveló al menos tres niveles de deposición, colmatada de sur a norte.

En la Fosa 2, de mayores dimensiones, los arqueólogos localizaron dos depósitos múltiples con restos de 57 víctimas, lo que eleva a 71 el total de cuerpos exhumados. La morfología de esta fosa sugiere que pudo ser una estructura previa reutilizada de forma improvisada. En uno de los depósitos se hallaron restos compatibles con el grupo conocido como “Las mujeres del Agaucho”, nueve jóvenes vecinas de Fuentes de Andalucía, asesinadas en agosto de 1936, que se creía habían sido arrojadas a un pozo.

El desarrollo de los trabajos ha sido complejo, con tareas arqueológicas y antropológicas condicionadas por el mal estado de conservación de los restos y la dificultad de acceso, que ha requerido incluso plataformas móviles para excavar.

Memoria y justicia histórica

La represión franquista en Cañada Rosal y su entorno quedó documentada gracias a las investigaciones de historiadores locales como José Antonio Fílter Rodríguez y Jesús Cerro, y ha sido recogida en obras como Cañada Rosal. Crónica del siglo XX y 41 años de memoria fontaniega (1936-1977), así como en el Mapa de Fosas de Andalucía y los estudios de José María García Márquez.

Según los testimonios recogidos, en estas fosas podrían encontrarse restos no solo de vecinos de Cañada Rosal, sino también de La Luisiana, El Campillo, Écija y Fuentes de Andalucía, entre otras localidades. No obstante, la cifra real de víctimas podría superar la documentada.

Con la quinta fase ya en marcha, los equipos siguen trabajando en zonas aún no excavadas de la Fosa 2, con la posibilidad de hallar más cuerpos. Hasta ahora, solo los restos exhumados de la Fosa 1 han completado el proceso de análisis genético para su posible identificación.