El Ayuntamiento de Coria del Río exige a la empresa de la gasolinera un nuevo plan de descontaminación tras años de denuncias vecinales

Cuatro años después de que los vecinos alertaran sobre la contaminación del suelo en la antigua gasolinera “El Rocío”, el Ayuntamiento de Coria del Río ha requerido a la empresa propietaria, Zamarrilla Inversiones S.L., la presentación de un nuevo proyecto de descontaminación.

La medida se formaliza mediante una resolución firmada por el alcalde, Modesto González, y llega tras un largo proceso administrativo que comenzó hace más de cinco años. Durante este tiempo, el procedimiento se ha visto marcado por la falta de avances municipales y por la insistencia de la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos de Coria del Río, cuya denuncia desembocó en una sentencia judicial firme que obligó al Ayuntamiento a reabrir el expediente.

El terreno, ubicado en la calle Batán nº 85, fue declarado oficialmente suelo contaminado en noviembre de 2024, después de que los tribunales anularan un archivo previo del caso decidido por el propio alcalde. Hasta la resolución judicial, el Ayuntamiento no había actuado de forma efectiva.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Díaz, ha lamentado la “falta de diligencia” del equipo de gobierno, señalando que “han tenido que ser los vecinos y los tribunales quienes obliguen al Ayuntamiento a cumplir con su responsabilidad en materia de medio ambiente y salud pública”.

Díaz ha subrayado además que “no puede haber duplicidad de procedimientos ni enfrentamientos entre administraciones cuando el objetivo común debe ser la limpieza del suelo contaminado que afecta al entorno del Guadalquivir”. A su juicio, lo que se necesita es “cooperación institucional, rigor técnico y transparencia con los vecinos”.

Desde el PSOE se recuerda que el conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, originado por el archivo del expediente autonómico, no debe servir de excusa para seguir retrasando la descontaminación efectiva de los terrenos. El grupo socialista reclama al alcalde que actúe con urgencia, informe públicamente del estado real del suelo y garantice un seguimiento técnico transparente de las actuaciones.

"El tiempo de las excusas ha terminado. Coria del Río necesita soluciones, no más procedimientos. La prioridad debe ser eliminar el riesgo ambiental y ofrecer tranquilidad a los vecinos", ha concluido Díaz.