Coria del Río entra en nivel de alerta por virus del Nilo

Detalle de una de las trampas instaladas en los municipios de la provincia para la detección de virus del Nilo.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado el municipio sevillano de Coria del Río como área en alerta por virus del Nilo Occidental (VNO), tras detectar la circulación del virus en mosquitos Culex capturados en las inmediaciones del núcleo urbano. La medida, de carácter preventivo, implica una intensificación de los controles de vigilancia entomológica, animal y humana durante al menos cuatro semanas, hasta el 11 de noviembre, siempre que no se registren nuevos positivos.

Con esta decisión, Coria del Río se une a los también sevillanos Gerena (en alerta hasta el 28 de octubre), Guillena (alerta ya finalizada el 13 de octubre) y La Luisiana (hasta el 5 de noviembre), dentro del mapa provincial de municipios con presencia confirmada del virus en vectores. En total, cuatro municipios sevillanos se encuentran actualmente bajo medidas de alerta.

Pese a la circulación del virus en mosquitos, Salud ha descartado nuevos casos en personas. En total, se han analizado 323 muestras humanas, todas con resultado negativo. En lo que va de año, sólo se han registrado dos casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en Andalucía: uno confirmado en un adulto de Mojácar (Almería) y otro probable en un menor de Andújar (Jaén), ambos ya recuperados sin secuelas.

La alerta sanitaria en Coria del Río activa la aplicación intensiva del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, que obliga al Ayuntamiento a incrementar los tratamientos contra mosquitos en zonas urbanas y periféricas, especialmente dentro de un radio de 1,5 km de los focos detectados.

La Delegación Territorial de Salud en Sevilla ha trasladado ya la notificación al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial, mientras que desde la Junta se insiste en reforzar las campañas de prevención y concienciación ciudadana, con acciones en centros educativos, residencias y farmacias.

La Dirección General de Salud Pública recomienda evitar el agua estancada en patios, macetas, cubos o juguetes, mantener las piscinas adecuadamente tratadas o tapadas si están fuera de temporada y utilizar repelentes tópicos registrados, así como vestir con ropa clara que cubra la piel y evitar perfumes u olores intensos.

También se aconseja no salir al amanecer y al atardecer, momentos de máxima actividad de los mosquitos, y reforzar las protecciones domésticas, como el uso de mosquiteras o insecticidas ambientales.

Según el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores actualizado en febrero de 2025, la provincia de Sevilla es la más afectada de Andalucía, con 43 municipios catalogados como de riesgo alto. A nivel andaluz, se han reducido los niveles de riesgo a tres (bajo, medio y alto) para facilitar la comprensión y las medidas asociadas a cada categoría.