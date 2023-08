¿Qué pasó con el bastón de mando del Ayuntamiento de Cantillana?

En el Ayuntamiento de Cantillana nadie sabe donde está el bastón de mando que durante once años ha ostentado la socialista Ángeles García Macías. Al menos, eso se deduce de las distintas versiones recogidas por este medio sobre el particular incidente sacado a la luz en los últimos días en la localidad.

Así, el paradero de dicha vara no puede ser acreditado ni por la propia ex alcaldesa, que asegura que lo dejó en las dependencias municipales tras adquirir uno nuevo de cara al traspaso de poder del pasado 17 de junio a manos de su compañera de filas Rocío Campos; ni por la oposición, que, en nombre del Partido Popular, ha elevado una pregunta al último Pleno para conocer el paradero de dicho símbolo del poder municipal con claras acusaciones a la apropiación del mismo por parte de la ex regidora.

En declaraciones a este periódico, Ángeles García ha mostrado su "sorpresa" ante la "película" que, asegura, "se ha montado el PP" para acusarla de haberse quedado en propiedad dicha vara. "Cuando me ha empezado la gente a preguntar no sabía de qué iba esta película. Decidí comprar uno nuevo para el día de la investidura porque el otro estaba roto porque lo usé muchísimo en los once años que he estado al frente de la Alcaldía y estaba roto, pero yo no me lo he llevado. Lo dejé allí. No sé dónde estará ni qué habrá pasado con él. Sé que se ha hecho limpieza. No sé que ha podido pasar", defiende la ex regidora.

Según sus propias palabras, la última vez que se usó dicho bastón, ahora desaparecido, fue el pasado 11 de junio, en la procesión de el Corpus, días antes del Pleno de investidura en el que ella misma entregó el bastón de mando a su sucesora en la Alcaldía. "Lo había pegado en varias ocasiones por arriba y por abajo y el día del Corpus se cayó y se terminó de romper. Por eso decidí pedir otro, pero dejé allí el anterior roto", insiste.

"Bochornosa situación"

Su versión nada tiene que ver con la que circula por el municipio. El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento fue el encargado de sacar a la palestra esta "bochornosa situación", como muchos vecinos están catalogando en redes sociales lo que se está viviendo en Cantillana, a través de una pregunta formulada en el último Pleno.

El PP denuncia que Ángeles García se ha "regalado" el símbolo de mando oficial del Consistorio del que, además, destaca su valor patrimonial, asegurando que él mismo ha pasado de regidor en regidor con una "antigüedad determinada", siendo utilizado por los anteriores regidores que tuvo la localidad, "sin que a ninguno de ellos se les haya otorgado la propiedad del mismo", recoge el escrito elevado al Pleno con fecha del pasado 27 de julio, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que los populares ruegan saber "qué órgano ha decidido regalar el bastón de mando a la señora García Macías, en qué fechas y basándose en qué motivos".

En el mismo, el PP defiende que la vara "es propiedad del Ayuntamiento" e insta a la anterior regidora su devolución "para que vuelva a formar parte de su patrimonio", así como que abone el importe de la factura de esta nueva compra -según el documento, de 205,70 euros-, y "quede en su poder el bastón adquirido recientemente". "Lo que seguro le servirá para rememorar su etapa como Alcaldesa que nosotros valoramos y reconocemos", concluye el escrito.

La ex regidora, que no descarta denunciar en los tribunales estas acusaciones, niega, no obstante, ese valor histórico. "El bastón que yo recibí al llegar a la Alcaldía fue adquirido por José Eduardo Reina, también socialista que fue, prácticamente, el anterior a mí", asegura. El mismo ostentó el cargo en el Ayuntamiento de Cantillana entre 1995 y 2011.

La polémica, en cualquier caso, está servida. "Me quedo muerta. No me han podido sacar nada en once años y que ahora me vengan con esto. No sé qué habrán hecho con el bastón, pero yo no lo tengo", sentencia la ex alcaldesa cantillanera.