La caída de un árbol bloquea la A-8075 en Espartinas

Las intensas lluvias y el fuerte viento registrados en las últimas horas a causa de la nueva borrasca han provocado incidencias en la red viaria de la provincia de Sevilla. En concreto, la Policía Local de Espartinas ha procedido al corte del tráfico rodado en el ramal de Villanueva, en la carretera A-8075, tras la caída de un árbol sobre la calzada que impide la circulación de vehículos.

Según han informado fuentes policiales, el árbol, de gran porte, procede de una parcela privada y quedó atravesado en la vía como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas. Hasta el lugar se han desplazado operarios del Ayuntamiento de Espartinas, que trabajan para retirar el ejemplar y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

La incidencia ha sido comunicada igualmente a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía. Desde la Policía Local se insiste en la necesidad de extremar la precaución en los desplazamientos debido a las fuertes rachas de viento y las lluvias persistentes, circunstancias que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mantener activo el aviso naranja hasta las 15:00 horas.