CaixaBank colaborará con la financiación de las VPO del programa Sevilla 2030

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el director territorial de CaixaBank Andalucía, Juan Ignacio Zafra Becerra, firmaron esta semana un protocolo general de actuación para facilitar a los ayuntamientos la financiación que les corresponda asumir para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se acometerán gracias a la nueva línea de subvenciones del Programa Sevilla 2030.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre la Diputación y CaixaBank para facilitar el estudio, porque cada proyecto es diferente, así como la financiación, en su caso. Como se aprobó en el Pleno del 27 de noviembre, estas subvenciones permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o en alquiler, en 37 promociones distribuidas por 31 municipios, con una aportación de la Diputación de 69,3 millones de euros. La institución financiará el 50% de las iniciativas de viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros al mes, y aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá ser superior a 115.000 euros. El resto de la financiación correrá a cargo de los ayuntamientos, que se pretende facilitar con este acuerdo con CaixaBank Andalucía.

El presidente, Javier Fernández, agradeció al director territorial de CaixaBank la implicación y el respaldo a las políticas de la Diputación. “Compartimos objetivos y compartimos el interés por abrir líneas de colaboración que nos permitan estar a la altura de lo que la ciudadanía y los jóvenes en particular nos demandan: tener a las instituciones públicas y financieras al lado, para afrontar una de las principales demandas que tiene hoy por hoy la sociedad”.

“Esta firma significa mucho para nosotros, ya que tanto para la financiación de la construcción como para las futuras subrogaciones de las hipotecas, en el caso de venta, necesitamos a una entidad financiera potente. Invitamos a todas, pero el que CaixaBank haya sido la primera es muy importante, por su prestigio”, recordó el presidente, quien insistió en que la Diputación va a seguir implementando medidas en la misma dirección.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank destacó el compromiso de la entidad con Andalucía y, “en particular con la provincia de Sevilla, colaborando activamente con todas las instituciones públicas para facilitar el acceso a la vivienda protegida y contribuir al desarrollo social y económico de nuestros municipios”.

Para Zafra, “este tipo de acuerdos nos permiten ofrecer soluciones financieras de colaboración público-privada que responden a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la constitución de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.

Anunciados los ganadores del V Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales

V Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales.

Los galardones se entregarán el próximo 27 de enero

Los periodistas Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez y Beatriz Lecumberri (El País/Planeta Futuro), en Prensa; Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva (ABC), en Radio; Sara Mosleh y David Sieira (TVE), en Audiovisual; y Mathías Rodríguez (Agencia Catalana de Noticias), en Fotografía, han sido reconocidos en la quinta edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, convocado por la Diputación de Sevilla y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Cada categoría cuenta con una dotación de 6.000 euros y, en Prensa, el jurado ha otorgado también una mención especial a Agus Morales (Revista 5W).

En Prensa, Carbajosa, Rodríguez y Lecumberri han sido premiadas por un reportaje publicado en El País/Planeta Futuro que rastrea el viaje de las prendas depositadas en contenedores de reciclaje. El jurado ha destacado su enfoque innovador, la exhaustiva documentación y la denuncia de las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la moda rápida.

En Radio, el galardón ha recaído en López Córcoles, Garre y Viana por la serie de pódcast Escoltas: la sombra que me protegía de ETA, difundida por ABC. El jurado ha valorado su cuidada narrativa, el diseño sonoro y la recopilación de testimonios que permiten reconstruir el papel de los escoltas en los años de violencia y su posterior reconversión tras el fin de ETA.

En la modalidad Audiovisual, Sara Mosleh y David Sieira han sido reconocidos por El otro frente: Cisjordania, una serie de RTVE Noticias que analiza la ocupación de este territorio desde múltiples perspectivas. El trabajo destaca por su rigor, equilibrio en las fuentes y una narrativa innovadora que contextualiza el conflicto.

En Fotografía, Mathías Rodríguez ha sido distinguido por València: cicatrices de la DANA, una serie que refleja la devastación y la solidaridad surgida tras el temporal.

El jurado estuvo integrado por representantes institucionales, periodistas y fotoperiodistas de prestigio. La entrega de premios se celebrará el 27 de enero de 2026 en CaixaForum Sevilla.