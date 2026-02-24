Cantillana acogió una mesa redonda sobre emprendimiento hostelero en entornos rurales

El Ateneo de Cantillana celebró una mesa redonda dedicada al emprendimiento hostelero en municipios pequeños, con la participación de profesionales del sector y representantes de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. El encuentro, de carácter gratuito, reunió a la mayoría de los hosteleros del pueblo sevillano y a vecinos interesados en el desarrollo económico y gastronómico de la zona.

La actividad abordó la viabilidad de bares y restaurantes en localidades de menos de 6.000 habitantes, donde el sector depende del turismo y de productos locales como quesos y carnes de monte. Los asistentes pudieron conocer experiencias prácticas aplicables a sus negocios, en un contexto marcado por el aumento de costes, la competencia urbana y la estacionalidad que afecta al medio rural.

Entre los participantes destacaron Rafael García, del Restaurante Cañabota, quien compartió su trayectoria desde sus inicios hasta alcanzar una estrella Michelin, subrayando la importancia de la humildad, el trabajo y la técnica. Fermín López Viñuelas, representante de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, ofreció su perspectiva sobre los retos formativos y la excelencia operativa en el sector.

Bodegas Tierra Aranda y la tradición vitivinícola

Ángela Rivas Camacho, de Bodegas Tierra Aranda, explicó cómo conjugar la tradición de viñedos centenarios con la modernidad de una cooperativa puntera. La bodega ofreció además una degustación de sus vinos, premiados internacionalmente, que acompañó el debate y permitió maridar el conocimiento teórico con la producción local de calidad.

Apoyo institucional y demandas del sector

El Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores respaldó la iniciativa bajo el lema "Calidad Rural", en el marco de su colaboración con la Junta de Andalucía en proyectos agroalimentarios. Sin embargo, los hosteleros de la zona reclaman más ayuda directa, como préstamos blandos o cursos de marketing digital específicos para el interior, ante la presión de los gastos y la escasez de mano de obra cualificada.

Balance del encuentro

Desde el Ateneo de Cantillana agradecieron "la increíble acogida que tuvo la mesa redonda" y destacaron que el encuentro demostró que "Cantillana tiene ganas, talento y mucho futuro". Los organizadores señalaron que "sí, es posible innovar desde lo rural" y que las oportunidades que ofrece el territorio "son infinitas si apostamos por la calidad y la unión del sector".

El evento sirvió para conectar a hosteleros con expertos y facilitar el intercambio de contactos útiles para abrir o mejorar locales en un momento crítico para la hostelería rural. "Gracias a los ponentes por su generosidad, a los hosteleros por su asistencia y compromiso, y a todos los que hicisteis de este encuentro un éxito inolvidable", concluyeron desde la organización.