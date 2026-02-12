Carta Patrimonial de Arahal: Investigación para comprender el pasado del municipio al alcance de todos

Arahal ha presentado su Carta Patrimonial, un proyecto pionero, dirigido por el arahalense José María Martín Humanes, investigador Marie Curie en la Universidad de Copenhague, que es iniciativa del Ayuntamiento de Arahal y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Sevilla. Se trata de un proyecto municipal estratégico que actúa en múltiples frentes y que ha sido diseñado para ordenar, comprender y activar el patrimonio cultural del municipio de manera coherente y sostenida en el tiempo.

Fue el cronista oficial de la ciudad, Rafael Martín, que ha formado parte del equipo de trabajo del proyecto, el primero en intervenir en el acto de presentación resaltando la importancia del proyecto. “El patrimonio de Arahal no sólo abarca sus edificios y arte, sino también sus tradiciones, costumbres, música y formas de vida, reflejo de su identidad colectiva. La Carta Patrimonial debe ser una herramienta viva que ayude a conocer, proteger y transmitir este patrimonio, fortaleciendo la comprensión del pueblo y su proyección hacia el futuro”.

Por su parte, el alcalde de Arahal, Francisco Brenes, añadió que hablar de la historia y el patrimonio de Arahal es hablar de su identidad, de su memoria y de su esencia. Cada calle, cada edificio antiguo, casa plaza y cada tradición cuentan una historia que nos conecta con quienes nos precedieron y nos ayuda a comprender quienes somos hoy”.

El investigador y director del proyecto, José María Martín Humanes. / M. G.

En este mismo sentido, Brenes añadió que la historia "nos enseña cómo se forjó nuestro pueblo, cuáles fueron sus desafíos, sus luchas y sus logros. Nos recuerda el esfuerzo de generaciones que trabajaron para construir el presente”.

Alberto Sanromán, primer teniente de alcalde, destacó que esta Carta es "un compromiso con nuestra historia, con nuestras raíces y, sobre todo, con nuestro futuro. Porque conocer, preservar y difundir nuestro patrimonio es una responsabilidad colectiva que fortalece nuestra identidad como pueblo”.

Para Sanromán, desde el Ayuntamiento de Arahal han apostado “firmemente por este proyecto, convencidos de que el patrimonio no es solo herencia del pasado, sino también una herramienta de desarrollo cultural, social y educativo”, dijo.

No obstante, fue el director del proyecto el que explicó en profundidad el origen y desarrollo del mismo que nace con el lema “Patrimonio como oportunidad”. El intento de cambiar la concepción del patrimonio no sólo como algo que “protege, se admira y se contempla pero no siempre se conoce con profundidad, ni se integra en la vida cotidiana del municipio”.

Martín Humanes concretó que esta Carta Patrimonial “no es un documento simbólico, sino una infraestructura pública de conocimiento. Una herramienta operativa destinada a ordenar, comprender y activar el patrimonio cultural del municipio”.

Conocer es proteger

Para el investigador “conocer es el primer acto de protección patrimonial, porque sólo aquello que se conoce de forma sistemática puede ser protegido, comunicado y proyectado hacia el futuro”.

En sus planteamientos, explicó que es un momento “especialmente propicio” porque ahora se dispone de herramientas técnicas y digitales que hace apenas una década no existían.

“Además hay una conciencia social cada vez más clara de que el patrimonio no es solo memoria: es recurso cultural, educativo, territorial y también un atractivo decisivo para quienes nos visitan”. Y, lo más importante, “el tiempo juega en nuestra contra, pues mucho de nuestro patrimonio es frágil, como nuestro patrimonio documental; nuestra memoria oral, que desaparece y hay bienes que mientras hablamos se transforman o se destruyen sin quedar registrados ni protegidos”, explicó el investigador.

Archivos digitalizados

Después de un año de investigación en diferentes archivos repartidos por ciudades como Morón de la Frontera, Jaén y Arahal, el proyecto ha logrado, por ejemplo, la digitalización completa del Archivo Histórico del Convento de Nuestra Señora del Rosario, actualmente en el Convento de la Purísima Concepción en Jaén, un fondo de extraordinario valor para comprender la historia religiosa, social y cultural de Arahal a lo largo de varios siglos.

Almazara de la Huerta de las Monjas, en la que molían el aceite la Madres Dominicas, de la Orden de Predicadores. / M. G.

Asimismo, se ha llevado a cabo la digitalización de la Colección bajomedieval del Archivo Municipal de Morón de la Frontera, que conserva las fuentes escritas más antiguas que existen sobre Arahal y resulta fundamental para reconstruir los orígenes históricos del municipio.

A estos logros se suman avances muy significativos en la digitalización del Archivo Municipal de Arahal, especialmente rico para el estudio de los siglos XIX y XX, así como la digitalización completa del Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, una institución clave en la historia devocional, social y asistencial del pueblo.

La Carta Patrimonial de Arahal se materializará en un portal web de acceso público actualmente en desarrollo, concebido como principal punto de entrada a los contenidos patrimoniales del municipio. A través de catálogos temáticos, la plataforma permitirá consultar yacimientos arqueológicos, bienes arquitectónicos y artísticos, documentación histórica, tradiciones, paisajes culturales y patrimonio inmaterial local.

Reglas de la cofradía de Carpinteros de 1627, una compañía de cómicos de 1755, una escritura de donación de 1743 y La Canción de la Mata

Y el director del proyecto contó la singularidad de uno de los apartados que se desarrollará en los próximos meses, denominado Voces de Arahal, una serie de cuatro vídeos en los que se presentarán cuatro hallazgos.

En la primera de estas piezas, Francisco García Brenes, restaurador, se aproxima a las reglas inéditas de la Cofradía de Carpinteros del Señor San José, de 1627, radicada en el convento de San Roque. Un documento excepcional que permite hablar de la dignidad del oficio, de la solidaridad gremial y de las formas de ayuda mutua en el Arahal del siglo XVII, conectando patrimonio documental e historia social.

En la segunda pieza, Pepa Gamboa, directora de teatro arahalense, parte de la escritura de fundación de una compañía de cómicos en Arahal en 1755 para reflexionar sobre la tradición escénica, la creatividad y la vida cultural del municipio, estableciendo un diálogo directo entre el teatro histórico y la creación contemporánea.

Estos documentos estuvieron cuatro siglos en el convento de Nuestra Señora del Rosario de la localidad. Están en el Convento de la Purísima Concepción de Jaén / M. G.

La tercera pieza está interpretada por Daniel Maldonado y Luciano Galán, del grupo The Exvotos, y se centra en la escritura de donación del retablo mayor del convento de San Roque, realizada en 1743 por Francisca de Vega. A partir de este gesto, Daniel y Luciano proponen una lectura sobre el papel femenino en la construcción del patrimonio espiritual, social y simbólico de Arahal, aportando una mirada inclusiva y contemporánea sobre la devoción y la memoria.

Y el ciclo se cierra con una pieza de gran carga emocional y colectiva: la recuperación y primera interpretación moderna de La Canción de la Mata, una partitura conventual del siglo XVIII, hallada en Jaén en el fondo de las Monjas Dominicas y compuesta en Arahal. Esta pieza, interpretada por Germán García González junto al coro de cámara arahalense Hic Est Chorus, devuelve al pueblo una música y una letra que llevaban siglos en silencio, reactivando directamente el patrimonio sonoro de Arahal.

Proyecto en cuatro módulos

Martín Humanes explicó también que el proyecto se divide en cuatro partes y contó el avance registrado en cada una de ellas después de un año de trabajo. “El corazón de la Carta Patrimonial es el módulo 1, la generación de conocimiento a partir de fichas técnicas, datos contrastados, documentos y un excelente apartado visual. Este módulo integra dos grandes proyectos: los catálogos de bienes patrimoniales y Arahal Digital”.

El segundo módulo está dedicado a “hacer socialmente útil el conocimiento patrimonial generado por el proyecto". Su función es traducir los resultados técnicos y científicos de la Carta Patrimonial en contenidos comprensibles, atractivos y con utilidad real.

En el módulo tres se responde a los principios del Consejo de Europa y en la Convención de Faro, que entiende el patrimonio cultural no sólo como un conjunto de bienes a proteger, sino como un derecho cultural y una responsabilidad colectiva. “La participación ciudadana no es un complemento ni un gesto simbólico, sino un pilar estructural de la política patrimonial”, apunta el investigador.

Y, por último, el cuarto módulo convierte la Carta Patrimonial de Arahal en un instrumento de planificación estratégica orientado al futuro, concebido como un laboratorio de investigación aplicada, desarrollo e innovación patrimonial. “Un espacio donde el patrimonio deja de ser únicamente objeto de estudio o de difusión y pasa a convertirse en un verdadero motor de acción pública”.

Con esta intención, comienza un proyecto que estará siempre abierto a la participación de la sociedad, al conocimiento de la identidad arahalense y su difusión ordenada.