Comienza la Feria de Estepa 2025

Seis mujeres pioneras en el baile por sevillanas en el municipio han sido homenajeadas

ALumbrado de la Feria de Estepa
ALumbrado de la Feria de Estepa / M. G.

05 de septiembre 2025 - 10:53

Hoy "Jueves de Pescaíto" comienza la Feria de Estepa. A las diez de la noche se ha encendido el alumbrado que iluminará el Real de la Feria durante cuatro días. El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós y el concejal de Festejos, Manuel Rodríguez, junto a la Reina, Rey, damas y caballeros de la pasada feria han sido los encargados de dar el "botonazo" del encendido.

A continuación ha tenido lugar un emotivo acto de homenaje a seis mujeres pioneras en el baile por Sevillanas en nuestra ciudad. El acto, es una inciativa que parte del bailaor "El Boti" y ha querido reconocer el trabajo realizado durante muchos años por Pilar Borrego, Teresa Amador, Merche Llamas, Toñi Verdugo, Paloma Borrego y Loli Fernández.

