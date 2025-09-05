Comienza la Feria de Estepa 2025

Hoy "Jueves de Pescaíto" comienza la Feria de Estepa. A las diez de la noche se ha encendido el alumbrado que iluminará el Real de la Feria durante cuatro días. El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós y el concejal de Festejos, Manuel Rodríguez, junto a la Reina, Rey, damas y caballeros de la pasada feria han sido los encargados de dar el "botonazo" del encendido.

A continuación ha tenido lugar un emotivo acto de homenaje a seis mujeres pioneras en el baile por Sevillanas en nuestra ciudad. El acto, es una inciativa que parte del bailaor "El Boti" y ha querido reconocer el trabajo realizado durante muchos años por Pilar Borrego, Teresa Amador, Merche Llamas, Toñi Verdugo, Paloma Borrego y Loli Fernández.