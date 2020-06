Dos alcaldes y ocho ediles de Villaverde son condenados por la mala gestión en la sociedad de desarrollo

El actual regidor se desvincula de una "mala gestión heredada"

El actual alcalde socialista, José María Martín, que accedió al puesto en agosto de 2015 tras una cuestión de confianza que no superó Santiago Jiménez (la Voz de Villaverde), defiende su actuación con la sociedad, cuyos problemas "heredó" de otras coporaciones. En este sentido, asegura que, cuando la empresa ya tenía una deuda importante, su prececesor en el cargo cambió el objeto social (la construcción, promoción y desarrollo del suelo) para asumir el servicio de la ayuda a domicilio. Su primer objetivo como alcalde, según insiste Martín, fue evitar tener que "echar a la calle" a los cerca de 40 trabajadores, que a día de hoy siguen trabajando. A partir de ahí y según fue conociendo la situación de la sociedad presentó el concurso de acreedores, como le recomendaron los técnicos. Pero defiende que, al principio, ni siquiera recibía la documentación que llegaba al nombre del anterior regidor. "Es injusto que quienes no han participado de una mala gestión sean condenados igual que quienes sí tomaron decisiones", insiste Martín. También señala que el anterior equipo de gobierno pudo pagar con el plan de proveedores al único acreedor que tenía la empresa, pero el anterior alcalde se negó, al considerar a su vez que era una deuda de otra gestión que no compartía. Más allá de que la inhabilitación para gestionar bienes ajenos no interfiera en la continuidad de los miembros del equipo de gobierno, el alcalde socialista insiste en que lucharán por no ser condenados "injustamente a nada".