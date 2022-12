Decenas de vecinos salen a la calle en repulsa a la agresión en El Viso

El pueblo de El Viso del Alcor ha hablado. Decenas de vecinos se han echado este jueves a la calle para condenar la agresión sufrida por un joven de 15 años en la madrugada previa a la Nochebuena cuando recibió al menos una puñalada que le afectó a tres órganos vitales. Los hechos tuvieron lugar en plena calle cuando el herido iba acompañado de unos amigos y la rápida intervención de los mismos fueron claves para salvarle de la muerte. El menor sigue ingresado muy grave pero estable en el Hospital Virgen del Rocío, no temiéndose por su vida.

Entretanto, una concentración en el pueblo promovida por familiares y amigos ha reunido este jueves a varias decenas de personas en el Parque de la Constitución para condenar este ataque. "No podemos dejar pasar un hecho como éste, tan grave, que ha estado a punto de costarle la vida a un joven de nuestra localidad de una manera tan cobarde y sin sentido", expresaba una de las asistentes durante la lectura de un manifiesto que ha centrado el acto de protesta. "Sois una minoría porque la juventud de El Viso no es así. Sois amigos, solidarios, amigos de vuestros amigos, sabéis divertido. Debemos reflexionar en lo que ha pasado y hacer todo lo posible para que esta sociedad que tenemos cambie y esto no vuelva a pasar", ha concluido, a lo que ha seguido un sonoro aplauso en apoyo a la familia del menor herido.

También el alcalde de la localidad, Gabriel Santos, ha atendido a los medios durante la movilización. "Lamentamos y rechazamos este tipo de agresiones y entendemos que tenemos que hacer una labor de concienciación y ya lo estamos trabajando desde el área de Seguridad del Ayuntamiento y con los institutos para concienciar a los jóvenes del peligro que supone salir a la calle con un arma y lo que puede provocar este tipo de violencia", ha dicho el regidor visueño.

Las redes sociales también están llenas de mensajes de apoyo y ánimo al joven herido y su familia. "Nico es fuerte"; "Nico es fuerte y va a ganar la pelea"; "Pronta recuperación Nico, me consta que eres un buen chico. Ánimo y lucha"... son algunas de las publicaciones que pueden leerse.

De momento son cuatro los detenidos por su presunta relación con estos hechos. Todos menores de edad, de entre 14 y 17 años, y que fueron arrestados este miércoles por la Policía Judicial de Mairena del Alcor, que se ha hecho cargo de las investigaciones. Se les atribuyen presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa con arma blanca y de omisión del deber de socorro, ya que emprendieron la huida a pesar de dejar al joven malherido. La Guardia Civil tratará de averiguar en los interrogatorios si entre los detenidos está el autor material del apuñalamiento. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

La agresión tuvo lugar la madrugada previa al día de Nochebuena en la calle Corredera, una de las principales vías de la localidad. El joven herido volvía a su casa tras cenar y fue abordado por unos desconocidos, y uno de ellos, presuntamente, fue el autor del apuñalamiento. Las heridas de arma blanca le afectaron a hígado, páncreas y un pulmón, y fue trasladado de urgencia al centro a atención urgente (CARE) de la misma localidad por un coche particular, y de allí fue derivado al hospital sevillano.