La Consejería de Cultura renueva el cerramiento del anfiteatro de Carmona

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado los trabajos del nuevo vallado del anfiteatro del Conjunto Arqueológico de Carmona que garantizará la seguridad de la parcela y mejorará la integración del monumento con su entorno. Los trabajos de instalación del cerramiento, que combina las chapas metálicas lisas y perforadas dispuestas en zigzag, se encuentran actualmente al 60% y se prevé su finalización en otoño.

“El vallado permitirá la contemplación del anfiteatro por parte de los viandantes e imposibilitará la intrusión y el lanzamiento de basuras y enseres al interior, al tiempo que favorecerá la imagen del conjunto arqueológico”, ha destacado Patricia del Pozo, ha estado acompañada por la secretaria general de Patrimonio Histórico, Mar Sánchez Estrella, la directora general de Museos y Conjuntos, Aurora Villalobos, la delegada territorial de Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, y el director del espacio, José Ildefonso Ruiz.

Construido en el último cuarto del siglo I a. C, el anfiteatro de Carmona ocupa un solar de 17.898 m2, es uno de los edificios lúdicos más antiguos documentados de la Península Ibérica. Está excavado en el alcor, aprovechando la pendiente natural del terreno, y se conservan siete gradas excavadas en la roca, mientras el resto del alzado estaba realizado con una estructura de madera –se han localizado huellas, posiblemente de antiguos postes– o, simplemente, ha sido destruido. Está declarado BIC desde 2003.

Excavado en los años sesenta del siglo pasado, una vez finalizados los trabajos, la delimitación vegetal original fue sustituida por un vallado de tipo malla metálica simple que ha permanecido en uso hasta ahora. Con el nuevo vallado se abrirán dos accesos al interior de la parcela: uno hacia la avenida Jorge Bonsor y otro hacia la calle Anfiteatro, con criterios de accesibilidad universal y permitiendo la entrada de vehículos y maquinaria de cierto tonelaje.

Programa de actuaciones

Asimismo, la consejera de Cultura ha destacado “el Conjunto Arqueológico de Carmona está inmerso en un ambicioso programa de actuaciones que tiene como objetivos la conservación, protección y difusión de su patrimonio y la mejora de sus instalaciones por un importe superior a los 900.000 euros. Nunca antes este yacimiento, que se encuentra inmerso en la celebración de los 140 años de su apertura al público, ha tenido tantas actuaciones en marcha”.

“Junto a los trabajos del vallado, se suma la instalación de una innovadora cubierta para la tumba de Postumio diseñada a través un proyecto de I+D+i con la Universidad de Sevilla, por más de 90.000 euros, y la retirada de las terreras de la tumba de Servilia, con la intención de apartar la acumulación de tierra de las primeras excavaciones que ocasionan humedad. Se trata de una obra, con un importe de 278.000 euros, dirigida a la preservación de este espacio funerario, uno de los más singulares del enclave”, ha explicado.

A estas actuaciones se suma la renovación de las cubiertas –con un presupuesto de casi 160.000 euros– de la sede institucional y museo del Conjunto Arqueológico de Carmona con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes al yacimiento que ha recibido 20.605 visitas en el primer semestre de 2025, cifra similar a la registrada en el mismo periodo el año pasado cuando logró uno de los mejores datos de asistencia (38.587) desde que en 1991 comenzó el registro de visitantes de los espacios culturales.

El Conjunto Arqueológico de Carmona es el primer yacimiento que abrió sus puertas en España –el 24 de mayo de 1885–. Este espacio, que pasó a ser de titularidad pública en 1930 y de gestión autonómica desde 1984, ha mantenido las visitas de forma ininterrumpida desde entonces, a excepción del estado de alarma decretado a raíz de la pandemia en 2020. El programa conmemorativo incluye visitas guiadas y conferencias, además de la exposición ‘Ciudad de muertos’, actualmente en el Museo de Almería.