Cuatro detenidos al desmantelar sendos cultivos indoor de marihuana en Aguadulce

La Guardia Civil en una operación conjunta con Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Sevilla han procedido a la desarticulación de cuatro centros de cultivo indoor de marihuana en la localidad de Aguadulce, deteniendo a cuatro personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas.

La operación comenzó tras tener conocimiento de diferentes informaciones sobre la sospecha de la existencia de una plantación en la localidad de Aguadulce. A raíz de estos hechos se forma un equipo conjunto entre ambos cuerpos que permitió ubicar cuatro inmuebles como principales centros de actividades de cultivo de marihuana en modalidad indoor.

Reunidos todos los indicios y pruebas fehacientes, se obtuvo la plena identificación de los principales responsables de la organización, obteniendo la autorización para las diferentes entradas y registros por parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa.

Como consecuencia de los registros realizados se han intervenido más de 1.700 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración, una escopeta del calibre 12 y más de 5.000 euros en efectivo, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación, procediendo a la destrucción in situ de las instalaciones eléctricas utilizadas de manera fraudulenta en las viviendas para el cultivo.

La operación ha finalizado con la detención de cuatro personas siendo puestas junto con los efectos intervenidos a disposición de la Autoridad Judicial competente como integrantes de una organización dedicada presuntamente a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas.

La intervención policial se enmarca dentro de la colaboración y trabajo conjunto de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en la provincia de Sevilla, siendo llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Sevilla, contando con el apoyo durante el despliegue del Grupo Rural de Seguridad GRS num 2 de Sevilla, y de la USECIC de Comandancia.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida durante la explotación del dispositivo.