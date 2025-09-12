Detectado virus del Nilo en La Puebla de los Infantes y Villamanrique, sin casos en humanos

La Puebla de los Infantes y Villamanrique de la Condesa han sido señalados por la red de vigilancia de la Junta de Andalucía como zonas donde se ha detectado la circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) en mosquitos, aunque sin casos humanos confirmados hasta la fecha.

Según ha informado este viernes la Consejería de Salud y Consumo, la presencia del virus también ha sido constatada en el municipio gaditano de Barbate, y se mantiene la alerta en otras localidades andaluzas donde se han registrado mosquitos infectados en áreas cercanas a la población, como Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Huelva capital, Pulpí (Almería) y El Pedroso (también en Sevilla).

La Junta ha descartado, por el momento, contagios en personas, tras realizar estudios de laboratorio a 281 usuarios sospechosos de infección, con resultados negativos en todos los casos.

Además, se ha observado una alta densidad de mosquitos en zonas de La Puebla del Río (especialmente en Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y el núcleo urbano) e Isla Mayor, ambas también en la provincia de Sevilla, así como un nivel elevado en el Brazo Este de La Puebla del Río.

En el caso concreto de Villamanrique de la Condesa, además de la detección del virus, se ha reportado un nivel moderado de presencia de mosquitos, al igual que en otros municipios sevillanos como Almensilla, Benacazón, Coria del Río y Los Palacios y Villafranca.

El municipio de Mojácar, en Almería, ha salido esta semana de la situación de alerta tras cuatro semanas sin circulación detectada del virus, como marca el protocolo del Programa de Vigilancia.

Actualmente, 43 municipios de Sevilla se encuentran catalogados en situación de riesgo alto dentro del programa de vigilancia y control de vectores del VNO que coordina el Gobierno andaluz.

Desde Salud Pública se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas, como el uso de repelentes, evitar olores intensos, vestir ropa clara y limitar la exposición en las horas de mayor actividad de los mosquitos, al amanecer y al atardecer.

La evolución de la densidad de mosquitos y la circulación del virus puede consultarse en la web de la Consejería de Salud y Consumo, que publica regularmente actualizaciones del estado de las trampas distribuidas por todo el territorio andaluz.