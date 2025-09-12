Sevilla registra un sexto foco de gripe aviar en el Parque de Miraflores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este viernes un sexto foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP, subtipo H5N1) en la provincia de Sevilla. El nuevo brote se ha detectado en el Parque de Miraflores, en la capital hispalense, donde, según ha confirmado a este periódico la Consejería de Salud y Consumo, ya se han activado los protocolos de contención establecidos por las autoridades sanitarias.

Con esta confirmación, ya son seis los focos activos en la provincia en los últimos días. La alerta sanitaria se extiende mientras se espera la confirmación oficial de dos posibles brotes adicionales en el Parque de María Luisa y en el parque de Los Príncipes, donde también se han localizado aves muertas en las últimas jornadas.

Brotes anteriores confirmados

Entre los focos ya confirmados se encuentra el registrado en el Real Alcázar de Sevilla, tras la aparición de un pato y un pavo real muertos. El hallazgo obligó a suspender el espectáculo cultural Las noches de los jardines del Alcázar, que se celebra cada verano en este enclave histórico. Posteriormente, tres pavos más fueron encontrados muertos en una guardería cercana, todos infectados por el virus H5N1.

Otro de los brotes se localizó en La Puebla del Río, donde el virus fue detectado en aves en cautividad dentro de una granja de carácter particular. Ambos focos han sido incluidos oficialmente en la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio como enfermedades animales de declaración obligatoria.

A estos casos se suman los ya confirmados en el Parque del Tamarguillo, donde se contabilizaron cerca de un centenar de aves muertas, y en el Caño del Guadiamar (Aznalcázar), donde fue hallado muerto un somormujo, dentro del entorno del parque natural de Doñana.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre preventivo del Parque de María Luisa, tras localizarse cinco patos muertos en el estanque y un cisne fallecido a principios de semana. Esta medida se enmarca en el protocolo de actuación de la Junta de Andalucía, que establece el cierre de espacios verdes cuando se encuentran tres o más aves muertas sin causa conocida en menos de 24 horas.

En todos los casos, se están aplicando las medidas habituales de contención y vigilancia: aislamiento de los focos, restricciones de movimiento en zonas de riesgo, y desinfección de las áreas afectadas.

Las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como estatales, insisten en que el riesgo de transmisión del virus al ser humano es extremadamente bajo en condiciones normales. Aun así, recomiendan a la ciudadanía evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier hallazgo sospechoso a los servicios municipales o autonómicos correspondientes.

El brote ha movilizado a distintas administraciones: la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Salud y Consumo, el Ministerio de Agricultura y los ayuntamientos afectados, que trabajan de manera coordinada en el control de esta situación.