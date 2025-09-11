El Gobierno da por confirmados dos nuevos focos de gripe aviar en Sevilla

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este jueves la detección de dos nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP, subtipo H5N1) en la provincia de Sevilla. Uno de los casos se localiza en Sevilla capital, y podría corresponderse con alguos de los últimos episodios detectado recientemente en el Real Alcázar, en el Parque Miraflores, Los Príncipes o Parque de María Luisa, todos pendientes de confirmación oficial. El segundo foco confirmado hoy ha sido identificado en el municipio de La Puebla del Río, en este caso, relacionado con aves en cautividad en una granja de la localidad.

En cualquier caso, en los próximos días se aplicarán las medidas de contención y vigilancia habituales en estos casos, que incluyen el aislamiento del foco, la restricción de movimientos en un radio determinado y la desinfección de las zonas afectadas.

Estos dos nuevos brotes confirmados se suman a los tres declarados con anterioridad, dos en la capital, en los parques del Tamarguillo y Miraflores, y otro más en Aznalcázar en la entrada al Parque Nacional de Doñana.

Las autoridades recuerdan que el riesgo de transmisión al ser humano es extremadamente bajo en contextos normales y que se están siguiendo los protocolos marcados por la Unión Europea y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). No obstante, se recomienda evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier hallazgo sospechoso.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, junto a la de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Salud Consumo, en coordinación con el Ministerio y los ayuntamientos implicados, mantiene activo el protocolo de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus en el entorno. También se ha recordado la importancia de extremar las precauciones en parques y reservas naturales donde hay contacto frecuente con aves silvestres.

Este nuevo episodio se suma a los dos focos ya confirmados en la provincia, el primero en el Parque del Tamarguillo, con cerca de un centenar de aves muertas por esta causa y el caso detectado en un somormujo muerto en el paraje del Caño del Guadiamar, en Aznalcázar, en el límite del espacio protegido del parque Natural de Doñana.

La confirmación de estos dos nuevos focos llegan en un momento de máxima incertidumbre en la ciudad. Horas antes, el Ayuntamiento de Sevilla comunicaba en sus medios oficiales el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras detectarse la aparición de cinco patos muertos en el recinto, en concreto, en el estanque de los patos, que se suman a un cisne, también hallado esta semana.

El cierre del parque forma parte de las medidas incluidas en el protocolo establecido por la Junta de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. El mismo establece que cuando se detectan tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio y no se conozca su causa en un periodo inferior a 24 horas, se debe comunicar al Ayuntamiento y este valora la actuación pertinente y, en su caso, contacta con las autoridades de la Junta.