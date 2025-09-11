Cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de más aves muertas

El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido al cierre preventivo del Parque de María Luisa tras detectarse la aparición de cinco patos muertos en el recinto, en concreto, en el estanque de los patos.

Como medida de precaución, y siguiendo el protocolo establecido por la Junta de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla, que se ha saldado hasta el momento con casi 80 aves muertas, se ha ordenado el cierre temporal del parque y se ha iniciado un operativo para la retirada de los cadáveres, así como para la limpieza y desinfección de la zona afectada. Este protocolo, del que este miércoles tomaba conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta, establece que cuando se detectan tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio y no se conozca su causa en un periodo inferior a 24 horas, se debe comunicar al Ayuntamiento y este valora la actuación pertinente y, en su caso, contacta con las autoridades de la Junta.

Tras los nuevos hallazgos, fuentes municipales informan de que las aves encontradas sin vida están siendo sometidas a análisis para determinar la causa exacta de la mortandad, si bien, por el momento, no se ha confirmado ningún riesgo específico para la salud pública.

Asimismo, las autoridades municipales han indicado que se trata de una "actuación preventiva y coordinada con los servicios de sanidad ambiental, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el entorno natural del parque".

El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que respete el cierre temporal del parque y que evite acceder a las zonas próximas hasta nuevo aviso. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos informar a los servicios municipales en caso de observar animales muertos o comportamientos anómalos en otras áreas verdes.

Los técnicos municipales seguirán trabajando en las labores de control, limpieza y seguimiento del entorno, y se espera que en los próximos días se puedan ofrecer más detalles sobre la causa de la aparición de las aves muertas y sobre la posible fecha de reapertura del parque.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas actuaciones se realizan de forma coordinada con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y se enmarcan en el compromiso de garantizar entornos seguros y saludables para todos.

Por su parte, no es el primer cierre que se produce en zonas verdes puesto que hace justo una semana el Ayuntamiento hacía lo propio con los jardines del Real Alcázar y el parque de Miraflores después del hallazgo de aves muertas; en concreto, una pava real y un pato en el recinto monumental y tres gansos en el parque de Miraflores. Ya, con anterioridad, se procedió al cierre del Parque del Tamarguillo, que fue el primer punto urbano donde se localizaron aves muertas, en ese caso confirmado por las autoridades competentes, por gripe aviar.