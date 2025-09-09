Localizadas en Sevilla dos aves muertas más en los parques de María Luisa y Los Príncipes

La gripe aviar sigue copando titulares con Sevilla y sus parques públicos en el ojo del huracán. En los últimos días han aparecido dos nuevas aves muertas en la ciudad y, en concreto, en el Parque de María Luisa, donde ha aparecido sin vida un cisne, y en el Parque de los Príncipes, con la muerte de un mismo ejemplar, según confirmó este martes la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón. Ambos ejemplares están siendo analizados para determinar si su fallecimiento está relacionado con el virus de la influenza aviar, que ya ha provocado la muerte de al menos un centenar de aves en diversos espacios de la ciudad.

Con estos nuevos hallazgos, el virus trasciende los focos iniciales, localizados en la ciudad en el Parque del Tamarguillo y el Parque de Miraflores, mientras se espera la confirmación de la infección en los casos de los Jardines del Real Alcázar, únicos entornos que, por ahora, permanecen cerrados al público. Pese a ello, el Ayuntamiento no contempla el cierre de más parques, a la espera de los resultados de las analíticas.

"Esto es algo que no ha ocurrido nunca en Sevilla capital, que las aves silvestres han contagiado a distintas especies en varios puntos en nuestra ciudad. Hay que ver la evolución de todo esto, porque no había ocurrido nada en los Príncipes ni en María Luisa en estos últimos días", explicó Rincón. "Cuando hay una muerte masiva de aves se determia el cierre y se procede a su limpieza y desinfección. Lo que no podemos hacer es privar a los vecinos de todos los parques de la ciudad, porque no en todos ellos hay avifauna", ha añadido.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por su parte, también ha reconocido este martes que el brote de gripe aviar “ya no está solo en el Alcázar ni en el Tamarguillo, sino en toda la ciudad", aunque lanzó un mensaje de tranquilidad a la población: "Lo han dicho las autoridades sanitarias: es prácticamente imposible que se contagie a seres humanos". "Estamos seguiendo a rajatabla el protocolo que nos mandan desde la Junta de Andalucía", ha dicho el alcalde. "Es una situación incontrolable", ha sentenciado Rincón.

Impacto en espacios públicos y actividades culturales

La aparición de aves muertas también ha afectado a la programación cultural de la ciudad. El cierre preventivo de los Jardines del Alcázar, donde se han hallado recientemente varios pavos reales y patos muertos, ha obligado a suspender parte de la penúltima semana del ciclo Noches en los jardines del Alcázar, que incluía actuaciones como la del cantaor Rubito Hijo o el Miguelo Delgado Organ Trio.

Además, en las últimas horas se notificó la aparición de tres pavos reales muertos junto a la Escuela Infantil María Inmaculada, colindante con el recinto palaciego, donde es habitual la presencia de aves.

El virus detectado en las aves fallecidas pertenece al subtipo H5N1, uno de los más contagiosos entre aves, según confirmó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este subtipo se transmite por vía digestiva, principalmente a través de secreciones como la saliva y las heces, y tiene un alto nivel de patogenicidad.

La expansión del brote se ve favorecida por el actual periodo de migración, que abarca de agosto a octubre, lo que incrementa el riesgo de propagación entre la avifauna urbana y migratoria que habita o atraviesa Sevilla.

Hasta el momento, no se ha detectado ningún caso de gripe aviar en humanos en Sevilla. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, informó desde La Línea (Cádiz) que todas las pruebas PCR realizadas a personas que han estado en contacto con aves infectadas han dado negativo.

“Es muy improbable que la gripe aviar se transmita a humanos”, señaló la consejera, aunque recordó que el riesgo existe en caso de contacto directo y prolongado con aves infectadas.

Desde el Ayuntamiento y la Junta se insiste en transmitir un mensaje de calma a la ciudadanía, al tiempo que se intensifica la vigilancia sanitaria y medioambiental en los parques y jardines de la ciudad para contener el brote.