La aparición de nuevas aves muertas en el Alcázar lo mantendrá cerrado

Se confirman las muertes de un pato y un pavo real muertos dentro de los jardines del Real Alcázar. Se suman a los fallecimientos de una hembra de pava real adulta y de un pato, la semana pasada, en este mismo enclave. Además, hoy se ha conocido la aparición de tres pavos muertos en la Escuela Infantil (EI) María Inmaculada, situada junto al palacio. Una guardería donde es habitual que se paseen este tipo de animales.

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que los jardines permanecerán cerrados al público de forma preventiva hasta que se conozcan los resultados de las analíticas que determinen la causa de las aves halladas sin vida la pasada semana: "Hasta que se disponga de un diagnóstico concluyente y se garantice la seguridad, no se reabrirá el acceso a los jardines". El cierre afectará a la penúltima semana de conciertos del ciclo Noches en los jardines del Alcázar, que esta semana cuenta en su programación con las actuaciones de la formación Miguelo Delgado Organ Trio y del cantaor Rubito Hijo, entre otras.

Por otro lado, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha explicado esta mañana que ninguna de las personas que tuvo contacto con las aves muertas por gripe aviar en el parque del Tamarguillo se ha contaminado con el virus de la influenza y que todas las PCR practicadas a las personas de las que se lleva a cabo un seguimiento por su contacto con aves afectadas por la gripe aviar han dado negativo.

Ya hay varios focos de gripe aviar detectados en Andalucía, en Sevilla, en Málaga y en el entorno de Doñana. "Estamos haciendo el seguimiento a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas, les explicamos los síntomas que deben vigilar", ha señalado la consejera. Dentro de ese seguimiento, a las personas en seguimiento se les practica una PCR "a los cinco días. De momento todas las muestras de PCR han dado negativo", ha explicado la consejera.