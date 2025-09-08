Aparecen tres pavos muertos en la guardería junto al Alcázar de Sevilla

Tres pavos han aparecido muertos en la Escuela Infantil (EI) María Inmaculada, situada junto al Alcázar de Sevilla y donde es habitual que se paseen este tipo de animales. Esta circunstancia ha provocado la alarma entres las familias con hijos en dicho centro de Infantil, donde los menores no pueden salir al patio para evitar el contacto con las aves, por si éstas fueran víctimas de la gripe aviar.

Desde que la semana pasada se conociera la aparición de varias aves muertas en los jardines del Alcázar, algunas familias con hijos en esta escuela han mostrado su preocupación por que la guardería -cuya titularidad es de la Junta de Andalucía- tenga sus instalaciones dentro de este recinto mudéjar, ya que en su día fue creada para los trabajadores del palacio.

Eva Soriano, directora de la EI María Inmaculada, ha confirmado a este periódico que son ya tres los pavos que han aparecido muertos en la guardería. Ante esta situación, se ha llamado al Servicio de Emergencias 112. Por el momento, se ha decidido que los 35 niños matriculados (menores de tres años) en la escuela no salgan al patio y permanezcan dentro de las instalaciones, que cuentan con aire acondicionado. Se evita, así, el contacto con las aves. En este punto, conviene recordar que el riesgo de contagio es mínimo y que las PCR practicadas hasta ahora han dado negativo.

A la espera de las pruebas

También debe tenerse en cuenta que se está a la espera del resultado de las pruebas de las aves aparecidas muertas la semana pasada en el Alcázar. Dicho análisis verificará si se deben a la gripe aviar, que cuenta ya con varios focos en la provincia.

Las familias exigen mayor información por parte de la titular de la escuela y responsable del primer ciclo de Infantil, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el asunto ni ha tomado ninguna medida, según detallan los padres y la dirección del centro. Algunas familias han decidido no llevar a sus hijos a la guardería mientras no se aclare esta situación. Otras se ven obligadas a "dejarlos" en el María Inmaculada al carecer de alternativa para la conciliación familiar.