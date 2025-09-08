Salud refuerza la vigilancia en Sevilla por dos focos de gripe aviar y una alerta por virus del Nilo

La provincia de Sevilla concentra actualmente tres de los focos activos de gripe aviar que están siendo vigilados por la Junta de Andalucía, además de contar con un municipio en situación de alerta por Virus del Nilo Occidental. Así lo ha confirmado este lunes la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

En lo que respecta a la gripe aviar, son dos los focos localizados en la provincia de Sevilla. Uno en el Parque del Tamarguillo y en el municipio sevillano de Aznalcázar, donde se halló un ave infectada. La Consejería de Salud, en coordinación con las de Medio Ambiente y Agricultura, mantiene bajo seguimiento a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras positivas.

La consejera ha aclarado que, por el momento, no se ha detectado ningún contagio en humanos y que todas las pruebas PCR realizadas han dado resultado negativo. “La transmisión de gripe aviar a personas es muy improbable, y no hay constancia de transmisión persona a persona”, ha recalcado.

Por su parte, según han confirmado fuentes de la Consejería a este periódico, continúa la espera de los resultados de los análisis realizados a los ejempleres de aves aparecidas muertas estos días en el Parque de Miraflores y el Real Alcázar, también en la capital sevillana. Como medida preventiva, el Ayuntamiento mantiene cerrados temporalmente los jardines del Alcázar y el parque de Miraflores, reforzando además la vigilancia en todos los parques y manteniendo coordinación permanente con la Junta de Andalucía.

En total, 97 aves han fallecido en Sevilla en las últimas semanas a causa de la gripe aviar. De ellas, 73 han sido localizadas en el Parque del Tamarguillo, con casos ya confirmados, mientras que se está a la espera de los análisis de los tres gansos encontrados en Miraflores y de una hembra de pavo real y un pato hallados en el Real Alcázar.

El Pedroso, en alerta por Virus del Nilo

Por otro lado, el municipio sevillano de El Pedroso permanece en situación de alerta por presencia de mosquitos infectados con el Virus del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por picaduras que el pasado verano provocó 11 muertes en Andalucía, aunque este año no se ha registrado ningún caso en humanos en la provincia.

La zona se mantendrá en alerta al menos hasta el 26 de septiembre, según ha informado la Junta. La detección de trampas positivas forma parte del nuevo plan de vigilancia anual, que se aplica desde principios de 2025 y que ha permitido una mayor anticipación en las medidas preventivas.

La Consejería de Salud ha destacado la coordinación con ayuntamientos, diputaciones y gobiernos locales, así como el despliegue de más de 400.000 agentes de salud pública para labores de vigilancia y control.