El brote de gripe aviar en Sevilla ya suma casi un centenar de aves muertas pero no se cerrarán todos los parques de la ciudad

Casi un centenar de aves, concretamente 97, ha fallecido en la última semana en Sevilla como consecuencia de la gripe aviar. Una cifra que puede aumentar cuando se conozcan los resultados de las muertes de una hembra de pava real adulta y de un pato que se encontraron ayer en los jardines del Real Alcázar. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla esta mañana. Si se desglosa la cifra, 73 han aparecido en el Parque del Tamarguillo, cuatro en el de Miraflores y una veintena del Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores. A pesar de los datos y con el objetivo de no "crear alarma social", los parques de la ciudad en los que no ha habido ningún fallecimiento -como el del Alamillo o el de los Príncipes- permanecerán abiertos. Eso sí, la clausura del Parque del Tamarguillo, del Parque de Miraflores y de los jardines del Real Alcázar sigue en pie. También la suspensión provisional de los conciertos del ciclo Noches en los Jardines del Alcázar.

Sobre las características del virus hallado en las aves muertas en los parques de la capital, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha apuntado que se trata del subtipo H5N1, uno de los que tienen mayor poder de contagio -por vía digestiva- a través de secreciones como saliva y heces. El gobierno municipal no ha dudado en ser claro respecto a la gravedad del virus: "Tiene una patogenicidad bastante alta, por lo que se ha declarado a nivel nacional la existencia de un foco de aves silvestres aquí en Sevilla". Esto quiere decir que su contagio entre aves es muy elevado, hecho que se agrava aún más teniendo en cuenta que estamos inmersos en uno de los dos periodos de migraciones anuales. Concretamente, el que va de agosto a octubre.

"Esto es un problema de sanidad animal", ha indicado la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, quien ha hecho especial hincapié en que "es muy difícil el contagio con una persona... tendría que estar conviviendo con los animales o tratarse de un veterinario que esté en contacto continuo". Aunque es algo que "no deberíamos preocuparnos", ha señalado, "lo estamos vigilando".

¿Cierre de los parques de la ciudad?

Aunque el grupo socialista municipal ha pedido medidas preventivas concretas al Consistorio, como el cierre de todos los parques con avifauna, Rincón ha asegurado que van a seguir "el protocolo que la Junta de Andalucía marque y nos indique". En esta línea, ha apostillado que "no nos guiamos por oportunismo político" y ha pedido a la oposición que "no hagan política con este tema tan delicado, que no afecta a las personas, pero sí a los animales". "Siguen muriendo aves y tenemos que valorar una serie de circunstancias para ver qué se hace finalmente y cuándo se abren los parques", ha manifestado.

Además, ha argumentado que "no porque muera un animal, podemos decir que haya gripe aviar". A su juicio, "eso puede suceder en todos los parques y viene ocurriendo de toda la vida por distintas circunstancias", pero "tenemos un control continuo de la avifauna en todos los parques que tienen lagunas o que tienen alguna especie de lámina de agua".

Resultados de los análisis

Los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria, ubicado en el municipio madrileño de Algete, ya han emitido los primeros resultados respecto a los brotes en la ciudad. Los gansos del Parque del Tamarguillo han dado "una alta patología de unicidad" después de realizarse las pruebas cloqueares y las de la tráquea. Sin embargo, el que falleció en el Parque de María Luisa ha arrojado unos resultados "no concluyentes". Esto quiere decir que "el ave pudo tener la gripe aviar en un momento dado, pero no murió de esa enfermedad". Todavía se está a la espera de los resultados de los casi 30 del Parque de Miraflores y de los que murieron en los jardines del Real Alcázar.

Por el momento, Rincón ha manifestado que no hay que "lamentar ninguna muerte más" ni en el Parque de María Luisa ni en los jardines del Real Alcázar. En referencia a los animales fallecidos en el Centro de Educación Ambiental (CEAM), ha asegurado que las aves ya han sido retiradas y que la zona ha sido balizada.

La Policía Local "no ha sido informada sobre el protocolo de actuación"

Por otro lado, "la Policía Local de Sevilla no ha sido informada sobre el protocolo de actuación respecto a las muertes o a la enfermedad de estas aves en los parques", ha señalado Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local de Sevilla, quien ha denunciando que los efectivos se sienten "indefensos" y esperan que el Ayuntamiento de Sevilla o la Jefatura de la Policía Local "saquen cuanto antes ese protocolo y nos digan cómo tenemos que actuar ante cualquier requerimiento de un ciudadano".