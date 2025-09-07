Un virus con alas sobrevuela Doñana

El sol apenas se filtra entre los sauces y tarajes del Caño del Guadiamar, en las marismas de Aznalcázar. Es media tarde y el rumor del agua y el vuelo bajo de una bandada de espátulas realzan la calma aparente de este paraje protegido. Pero hay una intrusa invisible en este ecosistema frágil: la gripe aviar H5N1. Un somormujo lavanco, encontrado muerto hace unos días en la orilla, ha confirmado los temores que ya se agitaban entre biólogos y agentes forestales: el virus ha llegado a las puertas de Doñana.

El Ministerio de Agricultura activó el viernes un nuevo foco de influenza aviar de alta patogenicidad en este municipio sevillano, a escasos kilómetros del corazón del Parque Nacional. Según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se trata por ahora de un caso aislado, pero el subtipo H5N1 es bien conocido por su alta capacidad de contagio entre aves, especialmente por contacto con secreciones como la saliva y las heces. En plena época de migraciones, el riesgo de propagación se multiplica.

"Es un virus con alas", resume gráficamente Luis Ferreirim, responsable de la campaña de ganadería de Greenpeace España. "Su capacidad de dispersión lo convierte en una amenaza muy difícil de controlar, especialmente en espacios abiertos como este", añade.

Una vista panorámia de las marismas en el Parque Natural de Doñana. / Antonio Pizarro

Sobre el terreno, en los senderos que bordean el Guadiamar todo parece en orden a simple vista. Las aves se alimentan y chapotean entre los juncos. Pero bajo esta aparente normalidad ya se han activado discretos protocolos de vigilancia.

El somormujo infectado fue encontrado el pasado 28 de agosto por personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Las muestras enviadas al laboratorio del Ministerio confirmaron lo que ya se sospechaba: el virus H5N1, el mismo que ha causado cerca de un centenar de muertes de aves urbanas en Sevilla capital en apenas una semana.

"Es un virus con una patogenicidad bastante alta. Tiene altísimas tasas de mortalidad en aves, aunque afortunadamente, por ahora, no se transmite entre humanos", explica el inmunólogo del Hospital Virgen del Rocío y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell. "Lo que preocupa es su potencial. Ya ha habido unos 900 casos confirmados en humanos desde 1997, casi todos en trabajadores de granjas. En humanos, la letalidad puede llegar al 50%", remarca.

Aunque en espacios abiertos como Doñana el contagio masivo es más difícil por la menor densidad de aves en contacto estrecho, existe un punto débil: las aguas estancadas. "El virus puede permanecer en los estanques y lagunas, y contagiar a las aves que beban o se bañen en ellas", alerta Corell.

Mientras tanto, en Sevilla capital, la situación ha sido más crítica. En el Parque del Tamarguillo han aparecido 73 aves muertas; en Miraflores, cuatro más; y en el Centro de Educación Ambiental, una veintena. Los servicios municipales han activado un protocolo de vigilancia en humanos. Por ahora, las 10 PCR realizadas a personas en contacto con aves infectadas han resultado negativas.

Pero los expertos advierten que la vigilancia debe reforzarse. Ferreirim recuerda que en 2022 se sacrificaron más de un millón de aves de corral en España por brotes similares. "El problema no es sólo ecológico. Cuando este virus entra en una granja industrial, donde los animales están hacinados y son genéticamente muy similares, la propagación es imparable".

Turistas en la zona, camino del centro de visitantes José Antonio Valverde. / Antonio Pizarro

Mientras tanto, a pocos kilómetros del Guadiamar, en el casco urbano de Aznalcázar, el ambiente es de aparente tranquilidad. El Ayuntamiento, sin competencias directas en sanidad animal, no ha activado ningún protocolo propio. "No tenemos sensación de peligro, el foco está en una zona aislada de marisma", dicen fuentes municipales consultadas. La Junta de Andalucía, sin embargo, última un protocolo específico para los municipios con riesgo de focos en parques urbanos y periurbanos que incluirá medidas de control en láminas de agua, señalización al público, protección del personal en contacto con aves, e incluso cierres temporales de espacios si se detectan nuevos casos.

¿Y los humanos?

Los expertos insisten en que, pese a que el H5N1 no se transmite entre personas, la exposición directa a aves muertas o enfermas sí puede derivar en contagio individual. Por eso, las autoridades insisten en no tocar animales muertos, ni sus plumas ni excrementos, avisar a agentes ambientales o al 112, y mantener una higiene básica de manos y ropa tras visitas a entornos naturales.

"La buena noticia es que quienes han pasado gripe común o se han vacunado contra ella tienen cierta inmunidad cruzada", explica Corell. "Y aunque no hay aún una vacuna específica para humanos frente al H5N1, se está trabajando en ello. No nos pillaría tan desprevenidos como el Covid", remacha.

Entretanto, en un ecosistema hoy en tensión tras las últimas noticias, el viento sopla suave sobre los carrizales. Mientras los científicos rastrean nuevas muestras y los agentes ambientales refuerzan los controles, la naturaleza sigue su curso con incertidumbre ante un virus que vuela. Apenas se ven turistas. El somormujo infectado ha desaparecido del paisaje, pero su sombra planea entre las bandadas. "Doñana es un lugar especialmente delicado. Ya hemos visto demasiadas presiones sobre su biodiversidad", recuerda Ferreirim. "Que este virus entre aquí, aunque sea sólo un caso, es un recordatorio de que la salud de la naturaleza y la nuestra están más conectadas de lo que creemos", sentencia.