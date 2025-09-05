El Ministerio de Agricultura activa un nuevo foco de gripe aviar en Aznalcázar (Sevilla), a las puertas de Doñana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activó ayer a mediodía un nuevo foco de gripe aviar en el municipio de Aznalcázar (Sevilla), a pocos kilómetros de Doñana. Sobre las características del virus hallado, la cartera de Agricultura ha apuntado que se trata del subtipo H5N1, uno de los que tienen mayor poder de contagio –por vía digestiva– a través de secreciones como saliva y heces. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado que se trata de un caso aislado. La administración ha asegurado que, por el momento, "no se han detectado más contagios en la zona". Además, ha incidido en que mantiene activos los protocolos de vigilancia y coordinación con las autoridades competentes en sanidad animal para garantizar un control riguroso de la situación.

Este mismo tipo es el que se ha encontrado en las aves muertas en los parques de la capital. De hecho, el gobierno municipal ha sido tajante sobre su nivel de contagio: "Tiene una patogenicidad bastante alta, por lo que se ha declarado a nivel nacional la existencia de un foco de aves silvestres aquí en Sevilla". Esto quiere decir que su contagio entre aves es muy elevado, hecho que se agrava aún más teniendo en cuenta que estamos inmersos en uno de los dos periodos de migraciones anuales. Concretamente, el que va de agosto a octubre.

Por ahora, casi un centenar de aves ha fallecido en la última semana en la capital hispalense como consecuencia de la gripe aviar. Una cifra que puede aumentar cuando se conozcan los resultados de las muertes de una hembra de pava real adulta y de un pato que se encontraron el jueves en los jardines del Real Alcázar. Si se desglosa la cifra, 73 aparecieron en el Parque del Tamarguillo, cuatro en el de Miraflores y una veintena en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores.