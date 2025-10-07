Detenido por agredir a varios policías y darle un "bocado" a uno de ellos tras ser interceptado en un control de tráfico en Marchena

El policía que recibió el mordisco necesitó de un vendaje para que la herida no se infecte.

Un hombre ha sido detenido en Marchena por agredir a varios agentes de la Policía Local e incluso morder a uno de ellos. Los policías lo iban a arrestar después de interceptarlo por circular sin permiso de conducir y la reacción del varón se le fue de las manos.

Según ha informado la propia Policía Local de Marchena en sus redes sociales, el incidente ocurrió este lunes durante un control de verificación de documentación, en el marco de la campaña promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los agentes detallaron que el detenido ya había sido sancionado en varias ocasiones por circular sin carnet. Por si fuese poco, estaba realizando maniobras peligrosas con fuertes aceleraciones. Además, sobre él pesaba una requisitoria de ingreso en la cárcel por "multitud de hechos delictivos".

Al ser informado de las consecuencias de su conducta, el hombre se mostró "violento y agresivo" y llegó a morder a uno de los agentes durante el altercado.

El protagonista fue detenido bajo la acusación de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y conducción sin licencia. Las investigaciones continúan y el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.