Detenido un ladrón que agredió a un hombre y su hijo menor de edad durante un robo en Burguillos
El hijo del comerciante resultó herido con un corte en el antebrazo
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por intento de robo en un establecimiento en la localidad sevillana de Burguillos y por agredir tanto al propietario como a su hijo menor, mediante el empleao de un arma blanca.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento de alimentación, donde el autor trató de hurtar varios productos y fue descubierto por el propietario, lo que inició una fuerte discusión, informa en un comunicado.
El propietario le pidió que devolviera estos productos, pero el autor sacó un arma blanca y arremetió contra esta persona y contra su hijo, quien sufrió una herida en su antebrazo, que requirió asistencia médica.
Finalmente, el autor de los hechos huyó a pie antes de la llegada de los agentes. Los testimonios y las cámaras de videovigilancia confirmaron el robo, la agresión con arma blanca y la posterior huida del autor.
Por ello, se activó un operativo de búsqueda y se localizó y se detuvo al autor, después de entrar en la vivienda en la que se encontraba oculto. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de lesiones, quien decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.
